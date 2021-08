Andrea Legarreta y una inesperada confesión sobre su economía

Andrea Legarreta y Erik Rubín están casados desde el año 2000 y hace un tiempo surgió un rumor sobre la economía de la pareja que dejó a más de uno con la boca abierta. Pero la actriz se encargó de desmentir esto en una entrevista al volante con el "Escorpión Dorado".

Una de las cuestiones que se le criticó a la actriz y, de allí nació la polémica, es que presuntamente mantiene a su esposo, a quien se lo conoce principalmente como ex integrante de la banda de pop Timbiriche. El conductor habló sobre este rumor, el cual Legarreta desmintió completamente para sorpresa de muchos.

"¿Cuánto te cuesta mantener a Erik Rubín?" le preguntó en tono de broma, a lo que Legarreta soltó una carcajada y explicó que su esposo no paraba de trabajar. En este sentido, detalló que sus trabajos son distintos porque ella está expuesta al público y él trabaja detrás de cámara como productor, por lo cual no se conocen sus negocios ni sus ingresos.

El dinero de su esposo le alcanza para mantener a la familia, al cual se suman los ingresos de la actriz. Además, remarcó que cuando no tiene proyectos siempre planea un reencuentro con Timbiriche para que su calidad de vida siga siendo la misma, principalmente por sus hijas Nina y Mia.

Legarreta aclara su polémica con el dólar

Legarreta generó una catarata de memes cuando le adjudicaron una frase que ella aseguró que no salió de su boca. Al parecer, la actriz dijo en el programa "Hoy" que el "no porque suba el dólar sube el precio de todo lo que las familias consumimos" y esto indignó a muchos mexicanos que se encuentran atravesando un difícil momento.

"Hasta las cagadas de otros te las adjudican y otras también me las han inventado, por eso a veces les he apostado una lana mandame el video donde digo que el dólar no afecta a los mexicanos y te doy en dólares algo que afecte a mi bolsillo", se defendió junto al Escorpión Dorado.

En consecuencia, le dijo que vean juntos el video donde ella supuestamente dice esa frase y se escucha "pues la verdad es que sí nos afecta y nos afecta a todo el mundo”. El conductor dijo "ándale ahí está” y le dijo que ahora sí creía que ella tenía consciencia sobre la estabilidad financiera del país.

"Yo sé que tengo mis momentos de estupidez, pero se necesita ser mucho más estúpido para darte cuenta que el dólar no afecta la economía de México y no solo de nuestro país, sino del mundo", afirmó Legarreta.

¿Qué opinas de lo que dijo la conductora?