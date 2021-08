Una vez más, Pepe Aguilar no deja de estar en el ojo de la tormenta. Esta vez fue la cantautora y actriz venezolana María Conchita Alonso que arremetió contra el cantante y lo hizo durante una entrevista para el programa “Suelta la Sopa”.

“Es muy inconsciente. Es un hombre ignorante. No sabe la realidad”, comentó la actriz. Cabe destacar que la reacción de Alonso fue a partir de que se le cuestionara su postura ante los dichos que hizo Aguilar a sus colaboradores y trabajadores con respecto a la vacuna por la pandemia.

El cantante hace unos días atrás había declarado públicamente que su postura era muy firme. Para poder continuar trabajando en su equipo, dijo que era indispensable que cuenten con la el cuadro completo de vacunación contra la covid-19.

A partir de dicha declaración, la venezolana no tuvo pelos en la lengua y salió a arremeter con todo. Una vez más atacaron a Pepe Aguilar y así se defendió.

La cantante los catalogó como un hombre ignorante e inconsciente por dicha postura y lo expresó primero a través de un video en su Instagram:

“Respeto mucho la decisión de cada quien, pero la respeto siempre y cuando esas decisiones no afecten a terceros. En este caso, que la gente no se quiera vacunar en países como Estados Unidos en donde sobran las vacunas se me hace, con todo respeto, una irresponsabilidad y denota una gran ignorancia. Tu derecho se acaba donde empieza el mío”.

De hecho, Alonso con sus 64 años también mencionó que no se vacunará contra la covid-19.

Por su parte, Pepe Aguilar ya había dejado muy claro que se toma muy en serio el tema de la vacunación y por ello creó como regla que: “mientras no se vacunen, no pueden trabajar conmigo; nadie puede trabajar conmigo que no esté vacunado”.

Como si fuese poco, agregó: “Nadie puede trabajar conmigo que no esté vacunado, ¿y qué me van a decir? Que es anticonstitucional, (pero) en mi casa, ‘my rules’ (mis reglas); en mi espectáculo, mis colaboradores están en mi casa y, si quieren trabajar conmigo, ‘they have to be under my rules’ (deben estar bajo mis reglas), punto”.

María Conchita Alonso también tiene muy claro lo que piensa y señaló que jamás se pondría la vacuna: “¡Me muero antes! Sabiendo todo lo que sé sería estúpid* de mi parte, o sería tonto hacerlo”.

Ante las declaraciones de la actriz, Pepe Aguilar simplemente se limitó a decir que sigue manteniendo la misma postura y está convencido que de esa manera se podrá superar la pandemia mundial por covid-19 que aún se está viviendo.

Está claro que es un tema muy delicado y hasta personal, pero ¿Quién crees que tenga la razón?