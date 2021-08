El día en que Salma Hayek se peleó con su hija por un trabajo

Hace poco, y con motivo de una entrevista en un famoso programa de televisión, Salma Hayek contó el inconveniente que vivió con su hija, Valentina Paloma, cuando le dijo que no quería que ella y sus amigas viesen su más nueva película. ¿Qué le respondió la joven de 13 años? Que le avergonzaba. A continuación, todos los detalles.

Salma Hayek y la vergüenza de su hija Valentina Paloma

Es posible que para muchos sea una más de las tantas películas que lleva realizadas Salma Hayek hasta el momento. No obstante, para la actriz mexicana posee algo especial ya que, además de ser la más reciente de todas, es la que le hizo vivir una situación más que particular con Valentina Paloma, la hija que tuvo junto a su esposo François-Henri Pinault.

En concreto, se trata de la película “The Hitman's Wife's Bodyguard”, la cual en algunos países del mundo hispano se conoce como “Duro de cuidar 2” y en otros como “El otro guardaespaldas 2”.

Tal como indica As, de visita en el programa Late Night with Seth Meyers, de la NBC, Salma Hayek contó que, en un principio, no estaba del todo segura de que su hija viese su nueva película ya que consideraba que tenía un tono y algunas escenas que no eran apropiadas para una chica de 13 años.

Lo que hizo fue acceder a que la viera aunque le pidió que no llevara a sus amigas al cine, porque podría llegar a avergonzarse de su madre. ¿Qué fue lo que le respondió Valentina Paloma? “Me avergüenzas todo el tiempo, cada día. ¿Qué tiene esto de distinto?”.

Salma Hayek y el éxito de su nueva película

Por suerte para la artista y su familia, al final todo terminó más que bien. Valentina fue a ver el estreno del nuevo film de su madre y salió encantada de sala del cine.

Al respecto, Hayek le contó a Seth Meyers que su hija le dijo que entendía que se trataba de su trabajo y que lo que se veía en pantalla era un personaje de ficción y no una persona real.

Como si fuese poco, también expresó que es raro que Valentina haya querido ir al estreno de esta película. “Nunca quiere ver mis cosas”, dijo la mexicana de 54 y luego agregó que su hija insistió para verla junto a sus amigas.

Por otra parte, la nueva película de Hayek, estrenada el 16 de junio de este año, recaudó en sus dos primeras semanas de exhibición unos 27.2 millones de dólares en Estados Unidos y USD 14.3 millones en el resto del mundo.

En la misma, la actriz que dio vida a Frida Kahlo en su biografía comparte cartel con otras estrellas del cine como Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman y Antonio Banderas.

¿Qué opinas? ¿Has visto la nueva película de Salma Hayek que despertó la curiosidad de su hija Valentina?