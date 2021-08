Montserrat Oliver es un poco de todo. Modelo, productora, empresaria, actriz y presentadora de la televisión mexicana. Para los que no la conocen mucho, Montserrat llegó a protagonizar muchas telenovelas y hasta presentó varios Gran Hermano mexicanos, como también programas de la MTV. También se atrevió a producir con la serie "Las hijas de la madre tierra".

La modelo de 55 años nació en Monterrey, México. Sin embargo, fue a los 49 an~os cuando encontró el verdadero amor. Lo hizo con la modelo de origen eslovaco Yaya Kosikova, que tenía en ese entonces 29.

Básicamente para quienes se preguntan qué diferencia de edad hay entre Montserrat Oliver y Yaya Kosikova, son nada más y nada menos que 20 años. Vale recordar que las 2 guapísimas y encantadoras modelos se conocieron por amigas en comu´n en New York.

Estaban siempre -de alguna manera- relacionadas con la pasarela estadounidense, ya que ambas habían trabajado en ese ámbito. Felices y orgullosas, desde que comenzaron a salir, se demuestran en todas las fotos juntas y las suben a sus redes sociales con términos muy especiales como "felicidad", "amor" e "inspiración".

Por su parte, Yaya kosikova, también es una modelo muy reconocida en su rubro. Aunque, de manera significativa esta relación la lanzó -en cuestión de semanas- a la fama mundial.

No caben dudas que juntas son una pareja hermosa, más allá de la diferencia de edad, de altura o de nacionalidad, demuestran que el verdadero amor existe. Llevan ya más de 6 años juntas y así se las sigue viendo, unidas.

El año pasado en plena pandemia por covid-19 decidieron dar el sí. Se casaron y así lo anunciaron en las redes con el hashtag "Love is Love": “El amor es nuestro, la felicidad es compartida. El amor crece y se transforma, esa transformacio´n se llama compromiso, apoyarnos, acompan~arnos y seguir luchando juntas. Hoy hace 6 meses nos casamos y te elegiri´a una y otra vez”.

Una de las tantas declaraciones de Oliver fue tras la misma publicación: “Nuestros votos [de amor] eran nuestros, ya que queríamos una boda privada para decir que sí. Hoy celebramos 6 meses desde el momento en que te convertiste en mi bella esposa. ¡Salud por amar y por ser amada! Es un viaje hermoso”.

La noticia llegó como una sorpresa para muchos. Sin embargo, no quisieron boda ya que les parece que es un ritual aburrido.

Para una entrevista a la revista Quién, la mexicana Oliver declaró sonriente:

“Ay no, qué flojera. Odio las bodas con todas mis fuerzas, me chocan, es un evento que se me hace muy antiguo y estúpido, perdón, me gusta que la gente se comprometa y que formen familias..."

A lo que agregó sarcásticamente: "...pero eso de que los hombres se vayan en traje y las mujeres en tacón, estén bailando, luego se tienen que poner chanclas, no, ya hay que cambiar la onda, así que no hay boda”.

Quedó claro que no existe diferencia de edad entre Montserrat Oliver y Yaya Kosikova, pero sí mucho amor y orgullo LGBTQ+. ¿No?