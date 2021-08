Preciosa: Karol G acaparó todas las miradas con su gran hermosura

Karol G se encuentra muy feliz tras el estreno de su más reciente colaboración musical titulada " Don't Be Shy". Este hit musical realizado con DJ Tiësto es la primera vez que la cantante oriunda de Medellín canta toda la letra en inglés.

En unas recientes declaraciones el músico neerlandés llenó de elogios a la intérprete de "Tusa": "Karol G es la mezcla perfecta para esta canción. Cuando escuché por primera vez su voz suave en ‘Don’t Be Shy’, me enganché instantáneamente. Estoy encantado de compartir esta colaboración con nuestros fans de todo el mundo".

En las últimas horas, Karol G compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores de todo el planeta. En ellas se puede ver a la artista latina luciendo un vestido color blanco y abrigo de piel a tono. Además, la estrella latina complementó su look con su largo cabello suelto y de color azul y un delicado make up.



Fuente: Instagram Karol G

"… al final , Goku no quiso salir, se las dio de súper estrella ?????????????? ESTE FUE MI LOOK FAVORITO, CUÁL FUE EL TUYO !?" fue el sencillo y divertido texto que eligió la ex pareja de Anuel AA de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Este posteo que tiene como única protagonista a la hermosa Karol se llenó rápidamente de likes superando la barrera de los 630 mil corazones. En esta publicación la oriunda de Medellín, Colombia recibió una catarata de comentarios de parte de sus más fieles fans. La mayoría de los mensajes fueron de cariño y halago hacia su espléndida figura y su look.

