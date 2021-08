El fuego se reavivó luego de que Victoria Ruffo presumiera una foto junto a Marjorie de Sousa tras el apoyo que habría mostrado su ex Eugenio Derbez a Julián Gil, el ex de la actriz venezolana.

Mientras todo parecía que el 'pasado, pisado' la “Reina de las telenovelas”, Victoria Ruffo, volvió a demostrar que no se olvida de nada respecto al padre de su hijo.

Por ello, es que presumió la amistad que tiene con Marjorie de Sousa al instante en que Eugenio Derbez le mostrara su apoyo a Julián Gil por haber perdido la custodia de su hijo Matías.

Y si, se pudrió todo entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, otra vez. Así se vio tras mensajes implícitos en las redes sociales, como lo suelen hacer habitualmente.

Ruffo vs. Derbez: Mensajes implícitos

Para comprender mejor la situación, cabe recordar que hace unos pocos días, precisamente en un encuentro con los medios de comunicación, Eugenio Derbez mostró su apoyo a Julián Gil por el hecho de no poder ver a su hijo que tuvo con De Sousa. En el momento captado por el medio “Hoy Día”, Derbez dijo:

“Me da mucha tristeza lo de Julián, porque yo pasé por eso, es un dolor terrible el no poderte acercar a tu hijo, lo entiendo y estoy con él”. Inmediatamente, tras dicha declaración, Ruffo no se hizo esperar y mostró su apoyo a de Souza en su Instagram. Lo hizo mediante una fotografía y un mensaje que solo dice: “Recuerdos”.

Aunque explícitamente la actriz Victoria Ruffo no dijo nada en especial en contra de su ex Eugenio Derbez, los internautas no tardaron en criticarla por “mandar indirectas” por las declaraciones de su ex pareja.

Entre varios de los comentarios se destacaron: “Una repitiendo la historia desastrosa de la otra con su hijo. Qué mal ejemplo”, “Muy en desacuerdo, por qué publicas esta foto en el momento que se habló de que las dos hicieron lo mismo con los padres de sus hijos?” y “Dos personas que hicieron lo mismo” entre muchos otros más.

Cabe recordar que fue a partir de 2017 que Julián Gil y Marjorie comenzaron la disputa legal por la custodia de su hijo Matías y fue en octubre del año pasado que la ganó De Sousa. Sin embargo, fueron las mismísimas mujeres que reavivaron el fuego y la mala relación que tienen con los padres de sus hijos.

Por su parte, Gil dijo para “Ventaneando”: “Me interesa la plática con Eugenio, más de ver cómo manejó las cosas, todos los casos son diferentes por las circunstancias…” y probablemente tanto su ex de Souza como Ruffo, salieron a apoyarse por esta declaración.

Algo que queda claro, es que se pudrió todo entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, otra vez y ninguno de los 2 tiene el menor interés en mantener ningún tipo de relación con el otro. Por el contrario, hasta ahora prefieren seguir manteniéndose alejados, sobre todo porque su hijo ya es grande.

¿A quiénes apoyas tú?