La relación amorosa que han tenido Eugenio Derbez y Victoria Ruffo dio como fruto a su hijo José Eduardo Derbez. Sin embargo, el comediante y la actriz durante décadas no consiguieron llegar a superar los malos momentos.

Tal fue así, que desde que se separaron, Victoria le negaba ver a su hijo y Eugenio llegó hasta secuestrarlo para tenerlo al menos, un rato. Ambos, de una u otra manera no la pasaron bien. Entre humor, desilusión y conflictos, vivieron durante años sin dirigirse ni una palabra.

Cuándo aún se preguntan qué pasó entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, se puede afirmar que ambos tuvieron muchos momentos de sufrimiento.

Por su parte, el comediante y productor mexicano siempre culpó públicamente a la actriz de haberlo censurado a estar cerca de su primogénito. Mientras, por su lado Ruffo, lo ha criticado por la forma en que utiliza su alcance mediático cuestionando básicamente su inmadurez.

Cabe destacar que esta batalla entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se ha prolongado más de lo imaginado y no solo quedó en una separación y pelea legal la custodia de José Eduardo.

En la actualidad, aseguran que el comediante y la actriz no se dirigen la palabra. De hecho, ambos han protagonizado entrevistas en las que de una u otra manera dan a entender que se desprecian. Sin embargo, otros dicen que ya dejaron atrás los conflictos y que hoy cuando se cruzan lo toman con humor y un poco de ironía.

"FUENTE: El Universo"

Ruffo vs. Derbez: Toda la verdad

Es imposible no recordar qué pasó entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. Ellos se conocieron en 1989 en Televisa. Estuvieron juntos hasta que 3 años después de su embarazo, decidieron finalmente formalizar la relación.

En su momento trascendió que se habían casado, pero al tiempo se conoció que nunca llegaron a concretarlo porque se habría tratado de una “boda falsa”.

Allí comenzaron todos los conflictos. La pareja comenzó a tener problemas y decidieron separarse, pero todo en malos términos.

Ruffo aseguraba que había sido engañada, mientras que Derbez siempre confirmó que hizo todo lo mejor que pudo. Las peleas fueron con todo y al momento de obtener la custodia de su hijo, Victoria usó el argumento de la “boda falsa” para obtener la potestad.

Esa actitud fue la que a Derbez le disgustó muchísimo y argumentó en su momento, que Ruffo siempre supo que no era una boda auténtica. Se trataba de una fiesta para entregarse ambos unos anillos en símbolo de unión.

En una entrevista para People en Español, Eugenio contó: “No fue una boda falsa, fue una fiesta que hicimos que ella utilizó más adelante para quitarme al niño con un abogado, y argumentaron que yo la había engañado (…)”

Luego compungido agregó: “Yo le quise dar una sorpresa porque no nos habíamos casado. Entonces compré unos anillos de boda para que ella tuviera uno y yo otro (…) Un amigo llevó un vestido de novia que se lo amarramos con masking tape. Victoria llevaba jeans abajo, pedimos hamburguesas”.

Por su parte Victoria tuvo que acudir a tomar terapia psicológica porque en esos momentos se sentía deprimida y una infinidad de cuestiones atravesaban su mente. “Yo me sentí muy mal, fue una época en donde tuve que acudir incluso a terapia. No fue nada sencillo. Me sentía vieja, fea, dejada, abandonada y con un hijo”, contó la actriz.

Esto es lo qué pasó entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. Pasaron los años y ambos reconstruyeron sus vidas pese a las vueltas del destino. No obstante, dicen que Eugenio no olvida ni perdona.

Será que ya pasó mucha agua bajo el puente y finalmente ¿se lleven bien? ¿Tú que crees?