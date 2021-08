Figura perfecta: Maribel Guardia comprueba por qué es una de las mujeres más bellas

Maribel Guardia participó esta semana del programa “Venga la Alegría” y confesó una incomoda situación que vivió hace un tiempo. La modelo y conductora de televisión costarricense de 62 años manifestó haber sido acosada por un fan. “Me hizo sufrir mucho, me preocupaba mucho, me mandaba cartas, al final me dijo que se había muerto y que, por mi culpa, y una vez estaba en un masivo y se me apareció aquí y yo dije ‘me va a matar” indicó la latina.

“Me escribió un amigo de él diciéndome que estaba muerto, y que parte de lo que le había pasado (era mi culpa) y que también me había dejado una herencia. Yo una vez lo conocí, personalmente y ya después me escribió que si podría ir a verlo, pero que me pusiera una minifalda, y dije ‘¡Ay, no!, ¡por favor!, ¿qué es esto?’, dije ‘no, ya está muy mal’” señaló Maribel sobre la complicada situación. “Nunca fui con las autoridades, me quedó como una anécdota, pero si conozco a varias amigas que les ha pasado de fans así de horror que terminan del amor al odio” cerró la artistas de 62 años.

Hace unas horas, Maribel Guardia compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a una gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza posando en el set del programa de televisión “Hoy”. La conductora de televisión lució un elegante minivestido con vuelos en los hombros de color verde. La morocha complementó su look con zapatos taco aguja, su cabello semi recogido y un delicado make up.



“En @programahoy promocionando @tenorio_comico Que tengan un día lleno de energía positiva” fue el simple y promocional texto que eligió Guardia de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Maribel Guardia

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a ex esposa de Joan Sebastián se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 31 mil corazones. Además, la artista latina recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su look escogido de parte de sus más fieles fanáticos.