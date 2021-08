Adamari López muestra cómo debe llevarse puesto un minivestido a rayas esta temporada

Adamari López volvió a demostrar toda su belleza y elegancia en las redes sociales. La bella conductora es una clara influencer del mundo de la moda en América Latina. Por su lado su ex, Toni Costa, tomó una decisión para fortalecer su relación con la hija que tienen en común, la pequeña Alaïa.

“Hoy decidí comenzar un nuevo reto en mi vida, Tae kwon Do! Me siento feliz y motivado porque con 10 años hice un par de años de Karate y en la vida pensé que volvería a hacer artes marciales, así que motivado por estar 100% comprometido con mi hija me uní a su clase, y ahi nos verán dia a dia juntos creciendo en esta disciplina que estoy seguro que nos aportará cosas muy buenas y valiosas” señaló Toni Costa esta semana en su cuenta de Instagram.



Este jueves, la cuenta oficial de Instagram del magazine de Telemundo publicó una fotografía de Adamari López que deslumbró a gran parte de sus millones de followers de todo el mundo. En ella se puede ver a la chaparrita posando en el set del matutino luciendo un elegante minivestido a rayas de distintas gamas de verdes con un solo hombro, su cabello peinado para atrás y un delicado make up.

“Bella por dentro y por fuera ?? @adamarilopez te manda todo su cariño desde #hoyDia. ¿La acompañas?” fue el texto que eligió la cuenta de Instagram de epígrafe para acompañar la postal de la ex pareja de Toni Costa.

Este posteo que tiene como única protagonista a la bella López se llenó rápidamente de likes superando la barrera de los 17 mil corazones. Sin dudas la oriunda de Humacao, Puerto Rico, es una de las celebridades preferidas en las plataformas virtuales y eso queda demostrado en cada una de las publicaciones donde aparece ya que se viralizan de rápida manera.