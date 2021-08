Silueta perfecta: la hermana de Karol G alardeó su hermosura y cautivó a sus fans

Katherin Giraldo demostró toda su hermosura en las redes sociales. La colombiana es una de las mujeres más lindas América Latina y así lo deja plasmado cada vez que sube un contenido multimedia en las plataformas virtuales.

Por su lado, su hermana Karol G compartió un sentido mensaje en su cuenta de Twitter que preocupó a algunos de sus fans: “La gente empieza a desmeritar lo que haces,a decir que no puedes,a burlarse porque ellos no se atreven a hacer lo qué tu si.Solo el que AGUANTA y cree en sí mismo disfruta el éxito! No necesitas aprobación de nadie. La única mente q tienes que convencer es la tuya Hágale pues!!”.

En las últimas horas, Katherin compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran cantidad de sus miles de fanáticos. En la misma se puede observar a la joven de 28 años desplegando toda su belleza ante la cámara. La creadora de contenido y emprendedora en el área de la belleza lució un sueter de color blanco. La latina complementó su look con el cabello semi recogido y un delicado make up.

“Los Miércoles Me Gustan Tanto, Como Estas Fotos!A Ti Te Gustan Los Miércoles?? Déjame muchos” fue el positivo y corto texto que eligió Giraldo de epígrafe para acompañar sus recientes y osadas instantáneas en la red de la camarita.

La gente empieza a desmeritar lo que haces,a decir que no puedes,a burlarse porque ellos no se atreven a hacer lo qué tu si.Solo el que AGUANTA y cree en sí mismo disfruta el éxito! No necesitas aprobación de nadie. La única mente q tienes que convencer es la tuyauD83EuDDD7uD83CuDFFD???Hágale pues!! — BICHOTA (@karolg) August 10, 2021

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la hermana de Karol G recibió velozmente una gran cantidad de likes, superando con facilidad la barrera de los 1.7 mil corazones. Además, la influencer recibió cientos de comentarios de halago y cariño hacia su look y su voluptuosa figura física, de parte de sus más fieles followers.

Fuente: Instagram Katherin Giraldo

