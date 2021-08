Se pudrió todo: el difícil momento que atraviesa Noelia

Noelia arremetió en las redes sociales contra la periodista de Univision, Tanya Charry. La cantante habría tomado de mala manera la decisión de la reportera de ignorar sus más reciente lanzamiento musical y no darle ni un minuto de promoción en su espacio televisivo y si hacerlo con una persona que hizo mucho daño en su vida, nos referimos a su ex Yamil Gorritz, quién es el principal sindicado de divulgar el video íntimo de la intérprete de “Clávame tu amor”.

“Personas que beben mi vino se alimentan en mi mesa, les celebro su día como realeza y se ‘vuelan’ en mi yate y después comulgan y engrandecen a mis enemigos, no son mis amigos… Pendeja no soy y menos el que duerme conmigo y las deslealtades tienen regalías, soy tan educada que dejé que pasaran unos días, pero hoy no dejaré pasar un minuto más sin decirte a ti… ERES UNA DESLEAL Y ME DAS MÁS QUE ASCO. Dios existe” señaló en un posteo Noelia junto a una fotografía de ella y la mencionada Tanya Charry.

Para sorpresa y enojo de Noelia Lorenzo Monge, como es su nombre completo, el posteo fue sancionado por Instagram y eliminado. Ante ello la puertorriqueña de 41 años vocifero todo su enojo en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Chica Picosa

“Como siempre... Ya saben quienes les gusta hacer pero no les gustan sus verdades... Desde todas las cuentas del Programa de esos dos Nocivos Individous que se dicen programa de Farandula Reportaron un foto mia y un Statement de una Verdad. A eso lo reportaron como Bullyng... Pero durante mas de una decada esos cobardes de ese Programa me hicieron Bullying a mi con el Video Intimo y eso como se llama entonces??. ESTO VA TENER CONSECUENCIAS Y VAMOS A ACUDIR A LA PRENSA NORTEAMERICANA Y A LA FCC” manifestó Noelia.

Fuente: Instagram Noelia

Por último, Noelia compartió un video donde explica de manera sencilla y tranquila su posición contra los comunicadores de la señal de Univision.