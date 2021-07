Esta es la canción que Julio Iglesias escribió sin saber si se iba a escuchar

Julio Iglesias continúa recibiendo agasajos y tributos de diversos países, medios de comunicación y colegas. El cantante y compositor español de 77 años es uno de los artistas más importantes de la música de habla hispana de la historia.

En esta ocasión el padre de Enrique iglesias participó de un apasionante podcast, en el marco de los 50 años de su primera portada para la revista Hola. En este primer episodio el artista madrileño relató la historia de la canción “La vida sigue igual”. “’La vida sigue igual’ Es la única canción que yo pienso que escribí sin saber que la gente la iba a escuchar. Esta es una historia que salía de las entrañas. Al final las obras quedan y las gentes se van y yo estaba muerto. Tenía un accidente gravísimo. Y esa fue una canción de aleluya, una canción de recuperación” inició el europeo sobre el relato que comenzó en el verano de 1968.

Un 17 de julio de 1968, Julio Iglesias tenía una noche consagratoria en el Festival Español de la Canción de Benidorm. Esa fecha el artista cantó “La vida sigue igual” cautivando al público. “Ahí empieza todo. Nuestra vida son puras circunstancias, y si yo no hubiera tenido la circunstancia, primero del accidente, que es la base de mi vida y no hubiera tenido que la compañía de disco le daba la canción a Manolo. Y Manolo, chico canario guaperas iba a cantar de enfrente- y no cantó-” amplió el español sobre su exitosa noche. “Me dijo la compañía ‘¿Qué hacemos con la canción?’ ‘¿Usted sabe ir a un festival?’ y yo respondí ‘Mire es que yo cantó con la guitarra’ y me dijeron ‘No es que es con orquesta’.

Luego de ello Iglesias subió al escenario y la gente se sintió reflejada con la letra de la canción y esa noche cambió su vida de futbolista de Real Madrid a una leyenda de la música. Al poco tiempo su canción se escuchaba en las radios.

Fuente: Instagram Julio Iglesias

Ese mencionado festival Julio obtuvo la confianza necesaria para dar sus primeros pasos en el mundo de la música. Años más tardes se convertiría en uno de los diez mayores vendedores de discos en todo el planeta, superando los 300 millones.