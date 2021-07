La hija de Daddy Yankee confirmó una de las noticias más esperadas

Jesaaelys Ayala González, hija del cantante Daddy Yankee, dejó boquiabierto a sus millones de seguidores al comprometerse en matrimonio. El fotógrafo Carlos Olmo, le pidió casamiento a la latina en el día de su cumpleaños número 25, delante de su familia y amigos.

Tras varios videos que se viralizaron del romántico momento mencionado, Jesaaelys no se había pronunciado al respecto para confirmar definitivamente la noticia. Igualmente, ya había muchos videos circulando con las distintas reacciones de sus familiares.

Hace unas horas, Jesaaelys Ayala González publicó una serie de fotografías inéditas en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la puertorriqueña de 25 años desplegando toda su belleza ante la cámara. La joven latina lució un minivestido de color amarillo, su cabello suelto con ondas y un colorido make up.

“Bueno y finalmente después de 3 semanas… quería compartir con ustedes algunas fotos de un día muy especial lleno de felicidad, amor y alegría rodeados de FAMILIA ?? 18 de junio de 2021 OFICIALMENTE FIANCÉ ????? @charlesolmo quien diría que serías tu la persona ideal para esta loca que no trae manual de instrucciones ???? no desearía que fuese otra persona que no seas tú! TE AMO TANTO ?? #HAYBODA” fue el extenso texto de agradecimiento que eligió Ayala González para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Jesaaelys Ayala González

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la hija de Daddy Yankee se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 125 mil corazones. Además, la latina recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia el esperado anuncio.