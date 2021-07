Eiza González encendió la red con una veraniega postal

Eiza González manifestó a través de un tuit el malhumor que le generó saber la repercusión que generó un mensaje suyo, el cual fue relacionado con una “pelea” con Belinda de hace 10 años. “Oigan? todo bien en casa?? Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo tranquilos. Namas pa q sepan mi twit no tiene nada que ver con algo de hace 10 años. Pero gracias por participar” señaló la actriz mexicana de 31 años.

En las últimas horas, Eiza publicó varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la morocha desplegando toda su belleza con diversos looks totalmente distintos. La oriunda de Ciudad de México lució en las primeras dos imágenes un look total black que complementó con un delicado make up.

En la tercera foto se puede ver a González vistiendo un elegante vestido color blanco. En tanto que en la última pic la actriz de “Godzilla vs Kong” vistió un pantalón de vestir y un saco de color negro. Además, en ambas fotografías posó a las orillas del mar.

Fuente: Instagram Eiza González

“Segunda portada de Marie Claire ??” fue el sencillo y promocional texto que eligió Eiza González de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Eiza González

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la “nueva Salma Hayek" se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 285 mil corazones. Además, su publicación recibió miles de mensajes de cariño y halago, de parte de sus más fieles seguidores, hacia sus distintos looks escogidos.