Esta es la razón por la que Angelina Jolie besó a su hermano en los Oscar hace más de 20 años

Actualmente Angelina Jolie se encuentra en conflicto judicial con Brad Pitt debido a su separación, donde justamente ha pedido cambiar de juez y darle la causa a otro, aunque este es el mismo que los caso allá por el año 2014.

Pero mucho antes de casarse con el actor de Hollywood, Angelina mostró en los premios Oscar una pequeña costumbre familiar que mantiene con su hermano James Haven, que asombró a todo el mundo.

Corría el año 2000 y Angelina se presentaba a los premios Oscar siendo nominada como mejor actriz por el papel interpretado en la cinta “Girl Interrupted”. Al ser nombrada como ganadora, la actriz dio un emotivo discurso en el que decía: “Estoy en shock, y tan enamorada de mi hermano en este momento. Solo me abrazó y dijo que me amaba y sé que está muy contento por mí”. En ese momento todo fue muy emotivo pero la ahora ex pareja de Brad Pitt todavía tenía algo mas que mostrarle a la prensa.

Fuente: EFE

Momentos más tarde durante la exhibición de su premio Oscar en la alfombra roja, la actriz norteamericana besó a su hermano directamente en los labios, lo que levantó revuelo mediático y el asombro de todos los periodistas e invitados al evento que observaron la escena. Muchos le dieron una tremenda difusión al hecho, que disgustó a millones de personas. Otras no le dieron mucha importancia mientras aseguraban que era un mero acto publicitario.

Debido al alto revuelto que tuvo la noticia a nivel internacional, años más tarde el propio James Haven salió a aclarar lo sucedido. Explicó que el beso fue algo limpio y hermoso entre ellos dos, y que nada más que eso había ocurrido. Angelina Jolie hizo lo propio y también declaró que era de muy mal gusto interpretar la situación de otra manera. Ambos hermanos se volvieron muy cercanos al separarse sus padres e irse a vivir con la madre de ambos, donde luego tuvieron que enfrentar juntos la enfermedad de cáncer de ovarios que afectó a su madre y la llevo a su fallecimiento repentino.