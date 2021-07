La contundente respuesta de Andra Day sobre su relación con Brad Pitt

Brad Pitt lleva más de cuatro años separado de Angelina Jolie, por lo que todo el mundo del espectáculo lo ha relacionado con distintas personalidades del ámbito artístico.

Ya conocido es el pasado amoroso del intérprete de películas icónicas como Troya, La Mexicana, El club de la pelea, 12 monos, entre otras, debido a que ha estado en pareja con grandes figuras de la farándula como Juliette Lewis, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie. Con esta última, madre de sus 6 hijos, las cosas no terminaron del todo bien.

El divorcio con Angelina fue de lo más complejo para el actor, quedando aun cosas sin resolver como la custodia de sus hijos, que poco vinculo mantienen con él.

Dentro de tantas candidatas con las que se lo ha relacionado últimamente se encuentra el nombre de Andra Day, actriz y cantante de 34 años que alcanzó la fama en 2015 con su álbum debut “Cheers to the fall”, el cual fue nominado al mejor álbum R&B en los Premios Grammy. Y que como actriz este año sorprendió al mundo entero con su personificación de Billie Holiday para la película biográfica “The United States vs Billie Holiday”, recibiendo de hecho su primera nominación a los premios Oscar como mejor actriz.

Al consultarle a Andra Day sobre su supuesto romance con el actor norteamericano ella respondió lo siguiente:

"Oh, Dios mío, nunca nos conocimos. De hecho, mi hermana me habló después y me dijo: '¿Conociste a Brad Pitt?'. Dije: 'Supongo que sí. Supongo que lo hicimos'", bromeó la actriz. Day sostuvo que, si bien Brad le parece una muy buena persona y un actor extraordinario, no sabe quién se encargó de divulgar el rumor de romance entre ambos. "No estamos saliendo. Ni siquiera nos conocemos. Es muy gracioso. No fue nada. Alguien estaba aburrido ese día", expresó.

Fuente: Instagram Andra Day

Aunque Andra dice no conocer a Brad Pitt hay un evento en el cual estuvieron presentes los dos que es la pasada ceremonia de los Premios Oscar 2021 donde el acudió como presentador del mismo y ella como invitada nominada ¿Será que no pudieron cruzarse debito al protocolo sanitario aplicado en el evento?