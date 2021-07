Aracely Arámbula ya no está disponible: descubre quién robó su corazón y cómo

La actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula Jaques de 46 años, como nunca salió a hacer declaraciones de su nuevo novio. Cabe recordar que en la mayor parte de su vida mantuvo en privado su vida sentimental, sobre todo cuando se asocia a su romance con Luis Miguel, el padre de sus 2 hijos Miguel y Daniel.

Haciendo un recorrido de su vida sentimental, se recuerdan varios romances y en total fueron 6 los novios famosos -entre cantantes y actores- que tuvo. Entre ellos mantuvo un romance con Sebastián Rulli que sí lo hizo público.

Sin embargo, no sucedió lo mismo cuando estuvo de novia con Arturo Carmona y nunca lo confirmó.

Ahora sí, Aracely Arámbula ya no está disponible y nosotros te contamos quién robó su corazón y cómo la actriz esta vez lo confesó sin problema. Dijo que tiene una nueva pareja, pero que no pertenece al mundo del espectáculo.

Una de las revelaciones que hizo a los medios de comunicación fue: "En el amor. Mi corazón se acaba de ir de Acapulco" y agregó dejando bien claro:

“¿Tú me ves muy triste? [Su novio] No es famoso, a Dios gracias no es famoso. No le busquen porque no lo encuentran".

Ante la posibilidad que tuvieron los cronistas de hacerle más preguntas, la actriz respondió acerca de la pandemia por la covid-19 asegurando que de momento no tiene pensado vacunarse ni ella ni sus hijos, porque prefiere cuidarse con métodos alternativos como tomar vitaminas y comer sano.

Luego bromeó y dijo: "Todavía no estoy vacunada porque todavía no tengo la edad para vacunarme. No es cierto".

Retomando a quién le robó el corazón y cómo, la actriz solo quiso detenerse a declarar que tiene una nueva pareja y que está muy feliz porque no forma parte del mundo del espectáculo, algo que lo agradece mucho.

Otro dato más que se puede confirmar es que todo se inició el 6 de marzo cuando ella celebraba un año más de vida.

Ante la pregunta si sus seres queridos ya lo conocen, advirtió: "Claro y mis amigos muy cercanos saben" a lo que agregó: "ya después te diré quién es y te lo presentaré. No es nadie del medio y no tiene nada que ver con esto".

Eso sí, no quiso dar más pistas sobre su nuevo romance pero dejó claro algo –ante una pregunta sobre su ex Luis Miguel:

“Primero que nada la van a conocer mis hijos, que ya lo saben, les he contado ciertas cosas, pinceladas, como la presentación que hizo su papá cuando dijo: ‘es niño y se llamará ‘Miguel’, la foto en la que está en mi vientre Daniel”.

Su confesión se refirió a que le gustaría contar su historia de amor –públicamente- con “El Sol de México” pero dejó bien claro que su familia será la primera en conocerla y hasta que los niños no crezcan, no piensa hablar demás.

Antes de despedirse de la prensa, Arámbula hizo una mirada pícara y coqueta asegurando que se preparen porque retomará su carrera de actuación con una obra de teatro que próximamente realizará en México.

¿Te imaginas quién será el hombre que le robó el corazón? ¿Lo sabremos pronto?