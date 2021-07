El categórico mensaje de Toni Costa, ex de Adamari López, tras las críticas recibidas

Toni Costa decidió librar una nueva batalla mediática en medio de los rumores que lo señalan como el único culpable de su separación con Adamari López. El bailarín español de 37 años compartió varios videos cortos en su cuenta oficial de Instagram donde se defiende de manera categórica de las críticas recibidas por sus clases de zumba. El europeo es tildado de ir muy rápido en ellas.

“Quiero aclarar una cosa, ¿vale? Porque recibo muchos comentarios desde siempre con el tema de la zumba y de que si voy rápido. Hay un video de merengue que estoy brincando, pues vamos, increíblemente exagerado, pero bueno hay que transmitir, ¿de acuerdo?" inició con su descargo la ex pareja de Adamari López.

"Entonces, yo no voy rápido. Me dicen, 've un poco más lento que van perdidas'. No, mira, si yo fuera más lento, iría fuera de ritmo, yo estoy a ritmo, aunque no lo parezca, lo que pasa es que mi intensidad te confunde, ¿me entiendes?" amplió Toni, quién utilizó un filtro que le deformó la cara de manera graciosa para apaciguar un poco el tenso clima.

"Imagínate uno como instructor de baile, yendo lento, ¿qué pasaría con los alumnos? Irían muy lentos, sería un aburrimiento de clase, hay que transmitir, hay que hacerlo exagerado, con toda la energía que hay para esa gente que ha venido a dar clase porque se lo merecen, lo mejor de ti, ¿me entiendes?” continuó con su descargo Toni Costa.

Fuente: Instagram Toni Costa

“A lo mejor mi intensidad te confunde, ¿me entiendes? Pero no, no, yo voy a ritmo, ¿eh? ¿ya te ha quedado claro?” cerró de forma contundente el ex de Adamari.