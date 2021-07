Adamari López suele tener una gran relación con sus fanáticos, quienes no paran de escribirle cosas bonitas y halagadoras a la presentadora. Sin embargo, todo cambió en las últimas horas. La actriz fue fuertemente criticada y repudiada.

Mientras sus seguidores se ponen en su contra, Adamari López está transitando su separación con Toni Costa. Por supuesto que dicha separación sorprendió a los fanáticos de la actriz, quienes se entristecieron por el final de este romance.

Aunque hace poco tiempo ambos estuvieron de vacaciones por Europa, tanto Adamari López y Toni Costa aclararon que solo vacacionaban juntos por su hija. De esta manera, la ilusión de que se reconciliaran llegó a su fin.

Además de su separación, ahora Adamari López debe soportar las fuertes críticas que recibió por parte de sus fanático. ¿Pero por qué la atacaron tanto?

Los fans se cansaron de Adamari López y la repudiaron en redes

La actriz de 50 años recibió críticas y malos comentarios por parte de sus fanáticos en las redes sociales. Todo comenzó con una fotografía que compartió Adamari López, donde está mostrando su look para el programa Hoy Día.

Dicho look se trataba de un vestido amarillo que le llegaba hasta las rodillas. Las críticas surgieron porque el vestido era muy ajustado y tenía un escote muy pronunciado, algo que los fanáticos no pasaron por alto.

“Ella es muy linda y transmite una energía increíble. Pero mi querida Adamari todo tiene su momento", comenzó diciendo una de sus fanáticas en las redes, quien estaba muy indignada con el vestuario escogido por la presentadora.

"¿Por qué mostrar tanto? ¿En tu lugar de trabajo? Vete a una playa y te pones un traje de baño y muestras todo lo que quieres mostrar?”, terminó diciendo el mensaje en contra de Adamari López.

Lo cierto es que Adamari López es una persona que trabaja constantemente en su figura, ya que lleva una vida saludable y también realiza bastante ejercicio físico. Por esta razón, no es de sorprender que la presentadora quiera mostrar sus curvas.

Sin embargo, sus seguidores de las redes sociales no vieron este look como algo lindo, sino que lo tildaron de "vulgar". Lamentablemente, Adamari López no recibió buenos comentarios en dicha fotografía.

¿Qué opinas sobre el look de Adamari López?