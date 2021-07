Millie Bobby Brown es muy joven para tanta exposición y esta fue su decisión

Millie Bobby Brown es una de las jóvenes actrices más prometedoras del momento, luego de cosechar éxitos como Stranger Things y Enola Holmes. Pero ahora la rodea un escándalo que vuelve a poner en la mira la sexualización y la exposición de los actores desde tan temprana edad.

La joven actriz de 17 años y Hunter Ecimovi, un modelo de 21 años, famoso por su cuenta en TikTok, tuvieron una breve relación cuando ella tenía 16 años y él 20. Si bien el noviazgo pasó desapercibido en su momento, el tiktoker conocido como Echo, reveló situaciones íntimas con Milly Bobby Brown, quien lo denunció en la justicia.

La denuncia de Millie Bobby Brown

El influencer desató la polémica en las redes sociales cuando contó en un vivo de Instagram detalles sobre su noviazgo con la joven actriz. Además, reveló cómo eran sus encuentros sexuales en tono de burla y exagerando situaciones, mientras sus seguidores se reían.

Por vulnerar sus derechos y su intimidad, Millie Bobby Brown decidió denunciarlo penalmente. "Los comentarios del Sr. Ecimovic en las redes sociales no solo son deshonestos, sino también irresponsables, ofensivos y están cargados de odio", indicó su equipo en un comunicado.

Y agregó: "En lugar de entablar una discusión pública con él a través de la prensa o en las redes sociales, estamos tomando medidas para asegurarnos de que cese este comportamiento de una vez por todas".

Cabe recordar que Millie Bobby Brown es una de las actrices de la nueva generación que levantan la bandera del feminismo, la igualdad de género y el empoderamiento. Lejos de quedarse callada, la actriz tendrá una nueva oportunidad para demostrar a todas las jóvenes que ningún hombre debe vulnerar sus derechos.

La respuesta de Echo

Por la polémica, Echo tuvo que desactivar su cuenta de Instagram y por el momento no respondió públicamente el comunicado de Millie Bobby Brown. Lo poco que se sabe es que en el video vivo de Instagram contó que vivieron 8 meses juntos en la casa de la actriz y que los padres de ambos tenían conocimiento.

Esto volvió a poner en agenda la sexualización de los jóvenes y los casos de abuso que hay dentro de la industria. La ley del estado de California indica que la edad mínimo para el consentimiento de relaciones sexuales es de 18 años y la actriz aún era menor edad. "Nunca me disculparé, espero que lo sepan. No tengo nada por lo que disculparme, que quede claro. No tengo nada por lo que pedir perdón", afirmó Echo.

¿Cómo debería resolverse este caso?