Un nuevo round entre Mayeli Alonso y Lupillo Rivera en el que se sacaron chispas

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera se enfrentaron nuevamente, y los seguidores de las redes sociales pudieron presenciar este nuevo round entre la ex pareja. Todo comenzó cuando Lupillo reveló que está muy furioso por un video en el que se puede ver a Lupita, su hija de 15 años.

En dicha filmación, la joven aparece disfrutando de una noche de fiesta junto a su mamá, Mayeli Alonso. El cantante se enfureció al ver que su hija adolescente se encontraba rodeada de adultos y uno de ellos hasta intentaba realizar un strip tease en pleno restaurante.

A Lupillo Rivera le generó tanto asco y furia dicho video que no dudó en expresar su opinión en público. Estas palabras cargadas de enojo no tardaron en llegarle a Mayeli Alonso, quien salió a atacar a su ex pareja.

Un nuevo round entre Mayeli Alonso y Lupillo Rivera

Lo primero que dijo Lupillo Rivera durante un vivo en las redes sociales es que cuando vio el video de su hija, se enfureció muchísimo. Su enojo se debe a que la menor de 15 años no debía estar en un ambiente de adultos y mucho menos donde un hombre está haciendo un baile sensual.

Sin embargo, el enojo no finalizó allí. Lupillo Rivera también reveló que estaba en búsqueda de aquel hombre que realizó el baile, ya que nadie debe faltarle el respeto a su hija Lupita y él se las hará pagar. "Lo voy a madrear, realmente lo voy a hacer….eso no se hace enfrente de los niños", recalcó.

Tras el escándalo que ya se había generado con las declaraciones de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso decidió lanzar más leña sobre este nuevo enfrentamiento. Según la empresaria, su hija no se encontraba en la misma mesa donde estaba sucediendo el baile sensual por parte de un mayor.

Luego de aclarar que Lupita no estaba rodeada de adultos, Mayeli Alonso se dirigió a Lupillo Rivera y le aseguró que él sabe muy bien que ella es una buena madre. Y luego lanzó un dardo para su ex marido.

"Te molestó que ella viera eso. Pero creo que a veces mi hija ha visto cosas peores en internet de tu familia que pueden traumarla más", comentó Mayeli sin tapujos. Tras criticar a la familia del cantante, también aprovechó para reclamarle a Lupillo Rivera que no se hace cargo económicamente de sus hijos.

"Hay que ser claros, el día que algo de mis hijos te moleste", comenzó diciendo Mayeli Alonso muy furiosa. Y luego agregó: "Te voy a pedir por favor que tengas el valor de agarrar tu teléfono y le pidas permiso a tu mujer para hablarme como un adulto"

¿Quién crees que tiene razón en este enfrentamiento?