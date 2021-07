El verdadero amor de Camilo Sesto que no fue la mujer que todos conocimos

Camila Sesto falleció en 2019 a la edad de los 72 años y su legado forma parte de la historia española, pero también internacional. Su vida privada estuvo atravesada por el ojo público en muchas oportunidades y lo sigue estando pese a que ya no se encuentre físicamente.

En 1983, el cantante y compositor tuvo un hijo llamado Camilo Blanes Jr. con Lourdes Ornelas y es la única relación formal que se conoció. Sin embargo, la periodista Pilar Eyre reveló que el verdadero amor de su vida fue una mujer llamada Andrea Bronston, con quien estuvo de novio 10 años, pero nunca lo hicieron público.

Fuente: Facebook Camilo Blanes

La relación no tuvo futuro porque el cantante quería tener hijos y la mujer no (no se sabe si no podía o no quería), lo que representó un problema en la pareja. Según Eyre, Camilo Sesto decidió separarse hasta que conoció a Ornelas y junto a ella arreglaron tener un hijo, pero él nunca estuvo realmente enamorado.

Su relación con Lourdes Ornelas

La madre de Camilín, como le dice a Camilo Jr., sí considera que el cantante fue el gran amor de su vida. Ambos se conocieron cuando ella era una fanática y lo seguía en todas sus giras, hasta que hablaron por primera vez y se enamoró perdidamente del reconocido artista.

"Fue después de mucho tiempo. Yo iba con él a Londres, a sus giras... y empezó a haber mucho feeling entre los dos. Pasábamos horas hablando, y yo estaba ya perdidamente enamorada de él. Hasta que al final pasó lo que pasó", contó en la revista Hola España.

Camilín y Camilo Sesto. Fuente: Facebook Camilo Blanes

Y siguió: "Fue en Los Ángeles. Me enteré de que él estaba en Santa Mónica, y como tía Sofía (una hermana de mi madre) y mi tío Cayetano vivían en Los Ángeles, me fui a su casa. Entonces, por medio de unos amigos comunes, le hice llegar mi teléfono".

Cuando Camilo Sesto falleció ya no estaban juntos, pero ella lo recuerda de la mejor manera y confirma todo el amor que sintió por él. Incluso, reconoce que cuando el cantante conoció a su hijo "se le llenaron de lágrimas los ojos" y siempre mantuvieron una buena relación.

¿Crees que, tal como dice Pilar Eyre, el verdadero amor de la vida de Camilo Sesto fue una mujer llamada Andrea Bronston o son puras especulaciones? Cuéntanos