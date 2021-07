A sus 34 años y luego de ser mamá Natti Natasha presumió su belleza

Sin lugar a dudas este 2021 va a ser uno de los años más importantes para la dominicana Natti Natasha, ya que no solo tuvo una propuesta de casamiento sino que también fue madre por primera vez. Claramente el productor musical y manager de ella, Raphy Pina llegó a su vida para cambiarla por completo. Además a estas grandes noticias personales se le suma grandes logros en la música que hace que sea una primera mitad de año a otro nivel.

Asimismo desde que se mostraron juntos por primera vez en el mes de enero han publicado varios posteos demostrando el gran amor que hay en la pareja. Luego a partir de ese momento ambos famosos han realizado diversos posts sobre lo bien que la pasan juntos como así también sobre la llegada de primera hija Vida Isabelle.

La famosa cantante dominicana, Natti Natasha, hace algunas horas atrás en su perfil de la mencionada red social, publicó una imagen de ella que demostró lo hermosa que está actualmente a sus 34 años de edad y luego de ser madre. Además a dicha imagen le agregó la siguiente descripción: "Mi cara cuando me preguntan, Cómo se escribe? A- Philliecito B- Phillisito C- Phillicito. Quién me dice cuál es la correcta, es para una amiga que tiene dudas ?? ???? #imback ??"

Cambiando de tema y hablando de su vida profesional, la intérprete de la canción de "Qué mal te fue" lanzó el tema musical "Ram Pam Pam" junto a la talentosa Becky G. Hasta el momento, la misma, cuenta con más de 242 millones de reproducciones en la plataforma de videos YouTube. Esto demuestra que es uno de los temas musicales más importantes de la actualidad.

Asimismo este gran éxito en sus canciones se ve reflejado en los premios ya que Natti Natasha tiene ocho nominaciones a los Premios Juventud 2021 que se entregarán la semana que viene. Sobre ello la bellísima artista dominicana dijo que "nunca pare de trabajar, jamás me rendí y hacer música en medio del proceso fue algo que me disfruté al máximo. Seguimos viendo los buenos resultados del trabajo arduo gracias a los fans y los artistas que dijeron que si a mi proyecto".