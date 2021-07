Cami derritió nuevamente la red con su hermosura

Cami estuvo varias semanas de inactividad en las redes sociales y no dudó en contarles a sus millones de seguidores la razón de ello. “Hace mucho no pasaba por acá y dije ‘creo que tengo que ir a dar un poquito de reporte y amor’, pero les he dado mucho amor en el estudio, muchísimo amor“ inició la cantante chilena de 24 años.

Luego Cami habló sobre su nuevo proyecto: “Está abriendo todo lo que soy, todo mi corazón, mi alma y mi cuerpo. Han sido meses de mucho progreso, bastante agotadores emocional y mentalmente, pero estoy muy feliz“ y “Hay un disco nuevo, un disco cargado de letras y melodías muy intensas y muy potentes. Estoy muy feliz y pensé que era lindo compartir eso con ustedes, así que eso, les amo”.

Hace unas horas, Camila Gallardo publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza de espalda ante la cámara en un lujoso yate. La bella latina lució una bikini combinada de color fucsia y gris, que complementó con su largo cabello suelto de color rojizo y un delicado make up.

“a” fue el sencillo y corto texto que eligió Gallardo de epígrafe para acompañar su reciente y veraniega instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Cami

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la intérprete de “Pa Callar Tus Penas” se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 161 miles de corazones. Además, la sudamericana recibió una gran cantidad de comentarios entre los que más se destacó el de su colega y amiga Sofía Reyes, “Sirenita lindii” y una pronta respuesta de la oriunda de Viña del Mar “Te extraño".