Así conoció Julio Iglesias a su primera esposa, Isabel Preysler

Julio Iglesias participó, nuevamente, de un apasionante podcast para la revista "Hola". En este segundo episodio el cantante y compositor español de 77 años relató la historia de la canción “Hey” y cómo conoció a una de las mujeres más importantes de su vida.

En la primavera de 1970 Julio Iglesias conoció a Isabel Preysler, su primera esposa y madre de sus tres hijos mayores. Fue durante una fiesta donde se homenajeaba a Manuela Vargas, una de las figuras del baile flamenco. Esa noche el cantante, quién ya había ganado popularidad por representar a España en Eurovision posó sus ojos en Isabel, pero no habló con ella.

Pasaron semanas para que Iglesias y Preysler se pudieron reunir en una fiesta en una casa de campo. El intérprete de “La vida sigue igual” ya sabía que Isabel era una joven filipina de origen español, que estaba en Madrid de manera temporal por sus estudios. La hija del representante del Banco Español de Crédito en Manila hablaba varios idiomas y había recibido una educación cosmopolita. Este segundo encuentro no fue casual, con el tiempo la socialité descubrió que había sido invitada por petición del artista.

Julio Iglesias dejó un registró de lo que sintió al ver por primera vez a Isabel: “Muchos días a solas me pregunto qué es lo que me atrajo de Isabel. Y yo diría que un algo de misterio ese tono enigmático que aun no ha perdido y no va a perder nunca. Ese aire tan oriental que me cautivó, pero no fue un flechazo, fue un toque de fascinación. Tenía mucha clase, era distinta”. Esa primera noche Julio llevó a Preysler y a sus amigas de regreso a casa con la esperanza de que fuera la última en bajarse del automóvil, pero fue la primera y encima no le había dejado su número.

A pesar de tener una medio novia en Londres, el padre de Enrique Iglesias no pudo sacarse de la cabeza a la bella joven de rasgos orientales, y luego de conseguir su teléfono, no paraba de llamarle desde el extranjero. Tras ello acordaron una primera cita en un concierto de Juan Pardo y de allí no se separaron.