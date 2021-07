Los detalles sobre el difícil momento que está atravesando Ximena Duque

La reconocida artista y empresaria Ximena Duque encendió las alarmas de preocupación en sus seguidores al compartir el difícil momento que está viviendo. Si bien no brindó muchos detalles al respecto, prometió que pronto dará más información. A continuación, todo lo que hay que saber.

Ximena Duque: el mensaje que compartió en sus redes

Aunque a veces sea difícil de asimilar, lo que se observa en las redes sociales suele diferir bastante respecto a lo que es la vida real. Para pruebas, basta con observar lo que ocurre con Ximena Duque.

Si uno se detiene solo en sus publicaciones, parecería que la vida de la empresaria no es más que alegría y felicidad, éxito y ausencia de problemas. No obstante, en la realidad concreta esto no es así y la misma artista se encargó de hacerlo saber.

En las últimas horas, la actriz y modelo de 36 años compartió un par de historias en las que expuso que está viviendo una situación complicada. “Sin duda nadie conoce lo que pasa al otro lado de esta pantalla”, comienza diciendo.

Luego hace referencia a Skye, su tercera hija, a la cual tuvo en febrero de este año: “mi tercera bendición dejó muchos cambios en mi vida, uno de ellos, y el más grande, el miedo al mismo miedo”, expresó.

Más allá de esto, Ximena no ahondó en detalles y dijo que cuando se sienta preparada dirá más al respecto. Por lo demás, también compartió que se siente protegida y acompañada por “papá Dios y su maravillosa misericordia”.

Ximena Duque y las complicaciones en su último parto

El hecho de que haga referencia a Skye permite tener una idea aproximada de lo que le estaría pasando a Ximena Duque. Al menos, resulta suficiente con recordar las complicaciones que debió transitar en las semanas previas al parto.

Tal como recuerda Heraldo USA, la artista y empresaria se contagió de coronavirus cuando faltaba poco para la fecha de nacimiento de su tercera hija.



Entonces, Ximena Duque debió permanecer internada y preocupada tanto por su vida como por la de su bebé. Al respecto, People en español recuerda que la misma Duque habló de lo difícil que resultó el parto, el cual debió llevarse a cabo a través de una cesárea.



Como si fuese poco, también remarcó que la recuperación física posparto le resultó más complicada que las dos veces anteriores.



Por lo pronto, esto sirve más como especulación que como información concreta. Lo único que se puede hacer es esperar para ver si Ximena Duque cumple con su palabra de brindar más detalles en relación al difícil momento que le toca atravesar.



¿Cuál crees que sea el problema concreto de Ximena Duque?