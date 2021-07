El duro comentario de Brian May, guitarrista de Queen, en medio de las inundaciones

Brian May volvió a demostrar todo su enojo y frustración contra el municipio de Royal Borough of Kensington and Chelsea, a menudo abreviado como RBKC, en las redes sociales por motivo de la inundación que sufrió su hogar en Londres en medio de las tormentas que azotan al país europeo.

“Esta devastación es el resultado directo de la infame RBKC que permitió la ruina de nuestra calidad de vida. Estas son las mismas personas que permitieron escandalosamente que se colocara el revestimiento incorrecto en la Torre Grenfell, lo que provocó la pérdida de tantas vidas” fue la primera parte del extenso mensaje del guitarrista de Queen, que eligió de epígrafe para acompañar la grabación donde muestra como quedó su casa.

“Las mismas personas que permitieron que una vasta área al final de los edificios históricos de Kensington High street permitiera la construcción de la monstruosidad de Palace Gate por parte de los desarrolladores, a pesar de que casi toda la población de Kensington se opuso. El mismo ayuntamiento que ha permitido que bastardos egoístas constructores de sótanos arruinen la vida de los residentes durante años interminables con el ruido, la contaminación y la destrucción de nuestro hábitat mediante la construcción de sótanos puramente especulativa” continuó Brian May.

“El RBKC ha sido llamado uno de los ayuntamientos más corruptos y negligentes de Inglaterra. Los hago responsables de toda la miseria que está sucediendo en mi vecindario esta noche. Es hora de que rindan cuentas. Bri” finalizó May.

Tanto el integrante de Queen como su esposa Anita Dobson, vieron como se arruinaron fotos de su infancia, alfombras, muebles y demás con un apestoso barro. "Toda la planta baja se inundó con aguas residuales que cubrieron nuestras alfombras, tapetes y todo tipo de cosas preciosas (para nosotros) con barro apestoso” y “Es repugnante y en realidad bastante desgarrador. Se siente como si nos hubieran atacado, profanado " había indicado Brian en otro posteo.