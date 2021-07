¿Cuántos hermanos tiene Britney Spears y qué opinan del movimiento Free Britney?

Los hermanos de Britney Spears, Bryan James y Jaime Lynn, tienen una postura sobre el conflicto que envuelve a su hermana Britney, el movimiento #FreeBritney y un rol al respecto. Lo poco que se conoce sobre el asunto fue revelado por boca de ellos mismos, más allá de las especulaciones.

La posición de los hermanos de Britney Spears

Intereses personales, posturas distintas, puntos de vista. Es mucho lo que se juega en el universo familiar de este conflicto por el pedido de finalización de la tutela de Britney Spears, la princesa del pop.

Una tutela que se otorgó en 2008 luego de una crisis mental que tuvo la cantante y aún sigue en pie como el primer día. Pero han pasado 13 años.

Una disposición que llama la atención por no haberse establecido como una función compartida con su madre Lynn Spears y quedar completamente a cargo de su padre: James Spears. Y, sobre todo, por los abusos que implicó (y sigue implicando) y hace poco se animó a dar a conocer públicamente la estrella.

En este escenario, el universo familiar íntimo de Britney toma posición en su batalla por la libertad y va configurando alrededor un entorno más o menos favorable, según de quién se trate. Veamos las posturas de su hermano mayor, Bryan James Spears (44) y Jamie Lynn Spears (30).

En el caso de Bryan, que dice ser un productor de cine y televisión, pero que al revisar su trayectoria solo produjo documentales vinculados a la carrera de su hermana, la posición fue revelada con unas escasas declaraciones el año pasado.

En el podcast As Not Seen on TV expresó acerca de Britney que ella “siempre ha querido salir“ y también que tener a alguien que todo el tiempo le diga lo que tiene que hacer debe ser “frustrante“.

Tras sus declaraciones, admitó que está en contacto permanente y estrecho con su hermana y que es consciente de que los fanáticos sienten que la están deteniendo en contra de su voluntad de alguna manera.

Las ambigüedades al referirse a la disputa evidente que hay entre ella y el padre de ambos, James Spears, y la posición aparentemente empática, no lo llega a ser del todo.

Y por otra parte, su postura confunde y abruma más al oír de su propia voz que “la tutela ha sido un asunto muy importante para su familia“ y que ésta “sigue esperando lo mejor para ella“.

Frente a esto, recientemente Britney declaró que su familia ha acallado su situación y básicamente que los siente como cómplices que “merecen estar en la cárcel“, sin referirse a sus hermanos en con nombre y apellido en ningún momento.

No obstante, al parecer, este nuevo episodio del conflicto y la última audiencia ante la corte americana incitó a que Jaime Lynn (30), su hermanita menor, a pronunciarse.

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram y dio la sensación de que se defendía de alguna acusación que se avivó entre los seguidores de la cantante pop de que ella no la había apoyado lo suficiente, cuando Britney siempre fue amorosa y maternal con ella.

La recordada por su papel en la tira de Disney como Zoey, precozmente retirada por su maternidad temprana a los 16 años, se explayó diciendo que no tiene intereses económicos con respecto a la situación de su hermana - como si quisiera diferenciarse de otros miembros de la familia-.

Dijo además que la amaba, la apoyaba y que puertas adentro hacía mucho tiempo que ella misma le había aconsejado cambiar de abogado.

Además, dijo estar orgullosa de las declaraciones de su hermana mayor y que si no había salido a hablar hasta el momento había sido porque creyó que no le correspondía.

En historias de Instagram dejó bien claro y con lágrimas en los ojos que la situación la angustiaba y le deseaba lo mejor a Britney. Aunque también hay que decir que cuidó cada palabra, como si hubiera parte de la historia que nadie cuenta. Y la verdad es que sí, hay muchas cosas parecen no estar nada claras.

En medio de todo esto, poco se conoce acerca del éxito del tratamiento médico recibido por la estrella, preocupa su estado de salud y abruma la falta de libertad con la que Britney describió que convive a diario, pese a ser la proveedora principal de dinero para alimentar el proceso judicial que la mantiene entrampada.

¿Cuál será el final de la historia de la tutela de Britney Spears?