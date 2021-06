¿Cómo se llama la mamá de "Camilín", el hijo de Camilo Sesto?

Camilo Sesto fue uno de los músicos españoles más populares y sus discos atravesaron fronteras, al punto de ser conocido en numerosos países principalmente por aquellos de habla hispana. Su vida profesional fue un éxito y siempre comentada por todos, pero decidió mantener su vida personal completamente en privado.

Por este motivo, pocos conocen a su único hijo: Camilo Blanes Ornela, conocido como Camilín, fruto de su relación con la mexicana Lourdes Ornelas. No se conoció mucho de este amor, incluso no se le conocieron otras parejas formales aunque se le atribuyeron romances con las actrices Marcia Bell, Blanca Estrada, Andrea Bronston y Maribel Martín.

El gran amor de Camilo Sesto

En una entrevista que concedió en 2019, la mexicana Lourdes Ornelas reveló que Camilo Sesto fue el "gran amor de su vida". Su amor fue a primera vista: ella era una fanática de su música o lo seguía en todas sus giras hasta que finalmente se cumplió el deseo que más ansiaba en su vida.

"Fue después de mucho tiempo. Yo iba con él a Londres, a sus giras... y empezó a haber mucho feeling entre los dos. Pasábamos horas hablando, y yo estaba ya perdidamente enamorada de él. Hasta que al final pasó lo que pasó. Fue en Los Ángeles. Me enteré de que él estaba en Santa Mónica, y como tía Sofía (una hermana de mi madre) y mi tío Cayetano vivían en Los Ángeles, me fui a su casa. Entonces, por medio de unos amigos comunes, le hice llegar mi teléfono", dijo a la revista Hola España.

Y siguió: "Yo estaba loca. Loca, loca, loca. Además, él irradiaba mucha sensualidad: era muy alto, muy guapo, con esos ojos tan claros [...] Cenamos juntos, y después de cenar me contó que estaba componiendo una canción para José José, 'Si me dejas ahora'. Me preguntó si quería subir a su casa a escucharla".

Primer embarazo y un gran dolor

Esa misma noche, la mexicana quedó embarazada y reveló que abortó cuando tenía tres meses de gestación: "Me deprimí horrible. Aborté en febrero, casi de tres meses. Me di cuenta de lo que había hecho: '¿Qué hice?' Me quedé en Los Ángeles con mis tíos y Camilo no me volvió a llamar. Creí que no volvería a llamarme nunca".

Sin embargo, el cantante volvió a llamar y retomaron la relación, pero pronto Lourdes volvió a quedar embarazada. Según ella, cuando Camilo Sesto se enteró volvió a distanciarse, pero le dio 1.000 dólares para que vaya al médico y prometió que volvería a contactarla.

"Pero pasaron los días y él no llamó. Así que viajé a los Ángeles. Fui a su hotel, lo llamé desde la recepción y él no quiso recibirme. Las personas de su entorno me dijeron que estaba dormido. Entonces sentí un dolor muy grande. Un rechazo por su parte. El embarazo ya empezaba a notarse. Compré ropa para el bebé con el dinero que me quedaba, volví a casa y se lo conté a mi familia. Primero a mi hermana Elena y más tarde a mis padres", recordó.

Nacimiento de Camilín

Si bien Camilín nació hace casi 37 años, no fue hasta los dos meses de vida que Camilo Sesto volvió a contactarse con Lourdes para conocer a su hijo. A partir de ese momento, el cantante se hizo cargo de su hijo y mantuvieron una relación "muy buena" durante todo el resto de su vida.

Cuando Camilo Sesto falleció en septiembre de 2019, Camilín leyó el testamento en el que su padre lo declaró heredero universal de su fortuna. En consecuencia, recibió dos sociedades, entre ellas Camilo Ediciones, y varias propiedades, como la residencia en la que su padre vivía en Torrelodones, Madrid.