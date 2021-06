¿Cuántos hijos tiene Paco León?

Francisco "Paco" León nació el 4 de octubre de 1974 en Sevilla, España, siendo hijo de la exitosa e inigualable actriz Carmina Barrios. En su vida privada ya suma los mismos éxitos que en su vida profesional: aún mantiene su relación con Anna Rodríguez Costa, con quien tuvo su única hija, Manuela León.

Paco León y la guionista Anna Rodríguez Costa se conocieron hace casi 14 años en una obra de teatro y el actor supo que era "para siempre". Incluso en ese entonces el actor confesó que es abiertamente bisexual, pero cuando conoció a la guionista dijo hace unos años en el programa "En la tuya o en la mía" de Bertín Osborne: "Cuando la conocí supe que con ella iba a llegar a viejito. Llevamos 10 años juntos y lo que nos queda".

Foto: Instagram @pacoleon

Foto: Instagram @pacoleon

De ese amor nació Manuela León, quien hoy tiene 11 años y tratan de mantenerla al margen de la vorágine mediática a la que están expuestos sus padres. Paco habló muy pocas veces sobre su hija y una de ellas fue en la revista Vanity Fair, en la que dijo que desea no escucharle decir que quiere ser actriz.

"Prefiero que sea protésica dental o algo así más tranquilito. Pero luego nunca sabes, claro", afirmó. El actor prefiere alejar su vida privada del ojo público y no involucrar a su hija en escándalos, por ello explicó que una de las maneras de hacerlo es no dar tantas entrevistas y publicar poco en las redes sociales: "Es muy difícil mantener esa fina línea entre no ocultar nada pero al mismo tiempo tener una privacidad".

Foto: Instagram @pacoleon

"Yo soy padre consentidor"

En la misma entrevista, Paco confesó que su paternidad con Manuela no se parece en nada a la que tuvieron Carmen Barrios y Antonio León con él: "No me parezco en nada aunque hay cosas que yo tengo ahí como arraigadas, una educación anárquica que yo practico un poco".

En este sentido, dejó en claro que está "muy lejos" de ser como ellos y que no tuvo que renunciar a casi nada por ser padre gracias a lo bien que se lleva con su esposa. "He tenido esa cobertura y esa complicidad con Anna, que se dedica muchísimo más a todo lo que es la cobertura y la crianza de nuestra hija. Yo soy padre consentidor, a la antigua", afirmó.