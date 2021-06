Así se preparó Queen para realizar el concierto que paralizó al mundo en 1985

El recital de “Live Aid” fue sin dudas uno de los eventos más importante de la historia de la música por todo lo que generó en ese momento. En ese megafestival que buscaban recaudar fondos para terminar con el hambre en África contaba con la presencia artistas de la talla cómo Dire Strairs, U2, Phil Collins, Sting, entre otros. Pero quién se llevó todos los aplausos y quedó grabado en la memoria de todos fue Freddie Mercury con su gran actuación junto a Queen.

Muchos especialistas sostienen que el show que brindó Freddie fue la coronación absoluta para Queen. Por 22 minutos, el cantante nacido en Tanzania junto a Roger Taylor, John Deacon y Brian May provocó que los presentes al “Live Aid” y el mundo entero pudieran apreciar como el conjunto británico brindara un concierto que quedó grabado en la historia y que hasta el día de hoy se sigan reproduciendo vídeos de ese momento icónico.

Pero lo que muy pocos sabían es que Queen antes de ese show, la banda estaba separada y la relación entre sus integrantes estaba totalmente desgastada. Así lo reflejó la película que abordó la vida de Mercury, “Bohemian Rhapsody”. Pero tras un nuevo acercamiento entre los artistas decidieron intentar una vez más y que mejor que la vuelta sea en un megafestival como el de “Live Aid”.

Fue en ese instante que Queen con Freddie Mercury a la cabeza se pasó una semana entera para dar, según varios especialistas, el mejor show de la historia. Durante esa preparación previa, los artistas analizaron cada detalle como las luces, las coreografías, la lista de canciones. Hace poco se dio a conocer un vídeo en donde salen todos los integrantes de la banda comentando cómo fue esa exigente preparación.

En el vídeo se lo puede ver a un joven Brian May alagando a su amigo y líder de la banda sobre su actuación en “Live Aid”: "El resto de nosotros tocamos bien, pero Freddie salió y lo llevó a otro nivel. No eran solo fans de Queen. Conectó con todos. Nunca había visto algo así en mi vida", dijo el guitarrista de Queen. Mientras que Mercury expresó: "Creo que es una muy buena causa e inicialmente creo que nos hubiera gustado haber participado en el single de Band Aid, pero creo que estábamos en partes separadas del mundo. Me llena de orgullo personalmente formar parte de esto”.