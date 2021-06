La famosa actriz mexicana Carmen Salinas nació en octubre de 1939 en Torreón, Coahuila y tras una larga trayectoria, hay que recordar que su primer papel lo obtuvo en la reconocida serie de televisión “Casa de vecindad” en el año 1964. Así también, su primera participación en el cine llegó de la mano de la película “La vida inútil de Pito Pérez” en 1970.

Luego de todos los roles que tiene en su haber, según estimaciones del medio Celebrity Net Worth, la actriz mexicana acumularía una fortuna alrededor de $20 millones de dólares.

Pero claro, sumado a la gran cantidad de actuaciones, vale recordar que la actriz lleva ganados 7 "Premios Diosa de Plata de los Periodistas del Cine Mexicano" como también 3 Premios "ACE".

Ante la incertidumbre de cuál es el cargo de Carmen Salinas y cuánto dinero tiene, se conoce que la actriz se convirtió también en una polémica legisladora por su particular forma de expresarse.

"FUENTE: MILENIO"

Cabe destacar que Salinas fue una constante protagonista de titulares en diversos medios tras varias declaraciones que fueron consideradas como “perlas” en lo que respecta a la política mexicana.

Precisamente en una oportunidad -dentro de su agenda legislativa y ante una respuesta a un seguidor – se cuestionó una frase que dijo: “No la hagas de pedo, no las tengo”. A partir de allí vinieron una seguidilla de debates acerca de cómo es su manejo en su cargo.

De hecho, cabe recordar también que su apoyo al “gasolinazo” provocó en más de una oportunidad que muchos se concentraran en cómo verdaderamente hace su trabajo.

Pero eso no fue todo. En un momento salió también una fotografía suya “dormitando” tras una larga sesión en la Cámara de Diputados. Y eso, sin dudas, volvió a generar nuevamente más polémicas al punto del desagrado y de que la misma Organización Change.org comenzara una campaña en post de su destitución.

Retomando a cuál es el cargo de Carmen Salinas y cuánto dinero tiene, se puede decir que la actriz (al menos hasta el año 2017) perteneció a 3 comisiones legislativas denominadas Salud, Igualdad de Género y Radio y Televisión.

El cargo lo asumió en 2015 y desde entonces llegó a presentar 24 proyectos con varias propuestas. Según el presupuesto de egresos de la Plataforma Nacional de Transparencia tendría un salario anual de 1 millón 942 mil pesos mexicanos, de los cuales 680 mil corresponden a prestaciones y sin olvidar que a esta suma existen otras adiciones, según cada caso en particular.

Mientras, vale recordar que en 2019 salió a dar declaraciones revelando la miseria que ganaba como diputada:

“Lo mío es la actuación (…) yo gano más como actriz que como diputada. Es una madre estar ahí. Creo en Dios, no en esas mamadas” mientras que desde el portal especializado en espectáculos Chismes No Like se dijo: "Ganaba una madre como diputada".

¿Ya conocías cuál es el cargo de Carmen Salinas y cuánto dinero tiene? Hasta el momento cuando se habla de su fortuna acumulada, se hace siempre referencia que no se debe solo a su cargo político sino también a su reconocida trayectoria como actriz.