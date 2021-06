Elizabeth Hurley nos enseña cómo debe llevarse puesto un mini vestido esta temporada

Elizabeth Hurley sorprendió revelando la excelente relación que mantiene en la actualidad con su ex novio Hugh Grant durante un episodio del podcast PEOPLE in the ’90s, de la revista People. “Todavía soy muy, muy amiga de Hugh” señaló la actriz británica de 55 años.

“La última vez que hablé con Hugh fue esta mañana”, “No tenemos un vínculo romántico desde hace 20 años, a pesar de que tenemos una amistad tan robusta. Pero siempre tenemos presente que hay otras personas en nuestras vidas” y “Atravesamos tantas cosas juntos, pero estuve pensando, una de las condiciones más importantes para mantener buenas relaciones con tus exparejas es tener mucho respeto por sus vidas actuales” fueron algunos de los testimonios de Elizabeth.

Este jueves, Elizabeth Hurley compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la europea desplegando toda su belleza ante la cámara mientras baja unas escaleras y quien anuncia “La primera noche en 14 meses, me voy al ballet”. La oriunda de Basingstoke, Reino Unido lució un elegante mini vestido negro con un escote pronunciado, su cabello suelto y un delicado make up.

“Primera noche de fiesta !!” fue el simple y sencillo texto que eligió Hurley de epígrafe para acompañar su reciente grabación en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Elizabeth Hurley

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a ex pareja de Hugh Grant se llenó velozmente de reproducciones superando con facilidad la barrera de las 264 mil. Además, la protagonista de “Al diablo con el diablo” recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su figura de parte de sus fieles seguidores.