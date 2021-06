La hermana de Karol G comprueba por qué es una de las mujeres más bellas

Katherin Giraldo, hermana de Karol G, comprobó una vez más su impoluta belleza en las plataformas virtuales con un fresco contenido. La blonda continua incrementando su popularidad en las redes sociales.

En las últimas horas, Katherin compartió fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran cantidad de sus followers en las redes sociales. En la misma se puede observar a la joven de 28 años posando sobre el piso de su departamento frente a la cámara. La creadora de contenido y emprendedora en el área de la belleza lució un un top de color negro, un minishort blanco y zapatillas oscuras. La latina complementó su look con el cabello semi recogido y un delicado make up.

“Amo Mi Vida Completica! Con Sus Luchas y Alegrias Incesables! Con Sus Triunfos y Fracasos! ?Porque Han Sacado Mi Casta, Me Han Enseñado El Valor De La Vida y De Las Cosas, Pero Sobre Todo a Tener Está Berraquera Que me Caracteriza???? Que No Me Hace Tener Miedo a Crecer, Avanzar o Volver a Empezar De Cero0??Las Veces Que Sean Necesarias” fue la primera parte del extenso y reflexivo texto que eligió Giraldo para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

“Lo Que Me Ha Llevado A Descubrir De Que y Para Que Estoy Echa!!” finalizó con el mencionado epígrafe Katherin Giraldo en la popular plataforma.

Fuente; Instagram Katherin Giraldo

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la hermana de Karol G recibió velozmente una gran cantidad de likes, superando con facilidad la barrera de los 400 corazones. Además, la influencer recibió una gran cantidad de comentarios de halago y cariño hacia su look y sus palabras.