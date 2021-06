¿Cuánto mide realmente José Luis “El Puma” Rodríguez?

José Luis Rodríguez participó de una reciente entrevista con el influencer venezolano “Marko” y habló sobre su aparición en la serie “El Patrón del Mal” donde en un capítulo conoce al traficante colombiano Pablo Escobar Gaviria.

“Eso fue un invento del escritor para llamar la atención. Yo nunca vi en persona a Pablo. Sí canté en Colombia, como todos nosotros (…) “Eso de la novela, eso es mentira. La gente lo recuerda, eso es terrible. Vi el capítulo, fue ridículo. Supuestamente soy yo” señaló “El Puma”.

Luego durante esa misma entrevista José Luis opinó de la actual situación política de su país: “Venezuela está dentro de una trampa. Principalmente en sus elecciones: siempre con la misma máquina pinchada, con la misma brutalidad y siguen cometiendo el mismo error”.

“Hay que hacer una limpieza; pero no como la de Mao que fueron 70 millones de personas, cuando ese régimen llegó al poder y empezó a purgar, a limpiar, habría que limpiar para lo bueno también, creo que no es con marchas, no es analizando el problema, porque analizan el problema tan perfecto, pero no plantean la solución” amplió Rodríguez. “Nos están matando a todos, se están robando el país, matan a cualquiera, no hay justicia, uno que habla lo liquidan, ese régimen no tiene ideología, son pillos, ladrones, son espíritus malignos que están enquistados en un gobierno ficticio que no existe de verdad” concluyó el cantante de 78 años.

Fuente: Instagram "El Puma"

Una de las preguntas que más se realizan los fans de José Luis “El Puma” Rodríguez es cuál es su verdadera estatura. Para sorpresas de algunos de sus millones de seguidores el dueño de los éxitos “Tengo derecho a ser feliz” y “Agarrense de las manos” mide 1 metro 78 centímetros. El artista el oriundo de Caracas tiene una altura estándar.