Shakira perdió a un hermano en un accidente y le dedicó una canción

Desde hace más de una década Shakira es sinónimo de éxito en el mundo de la música latina. Esto se debe a que hasta el día de hoy sus canciones son de las más escuchadas. Gracias a ello posee un repertorio de temas que son reproducidos por personas de todas las edades. Esto comprueba que la colombiana sabe cómo adaptarse perfectamente a los nuevos estilos musicales.

Sin embargo, en esta nota hablaremos de su vida personal, puntualmente de triste momento que ocurrió en la vida de la cantante oriunda de Barranquilla cuando apenas tenía 2 años de edad. Es que cuando era tan solo una pequeña, Shaki perdió a uno de sus medios hermanos en un accidente y en base a eso demostró que tenía un gran talento para la música.

Como mencionamos en la párrafo anterior este trágico hecho ocurrió cuando la famosa cantante colombiana tenía solo un par de años de vida. Según informaron fuentes cercanas a la familia su medio hermano mayor, Tonino, perdió la vida a los 19 años cuando fue atropellado por una motocicleta. Debido a ello su padre William Mebarak estuvo fundido en una gran tristeza que lo llevó a usar lentes negros por muchos años.

Los años pasaron y cuando Shakira tenía 9 años apróximadamente escribió su primera canción demostrando el gran talento que tenía para la música. La misma fue inspirada en la tristeza de su padre por la pérdida de su hijo. El mencionado tema musical se llamó "Tus gafas oscuras".

Tus Gafas Oscuras

Tus gafas oscuras me hacen vibrar cada vez que te ocultan,

tus gafas oscuras me hacen sentir que yo soy de otro lugar...

Y cuando me miras se encoje mi cuerpo, y me hago chiquita,

y cuando me miras me atrapa tu mundo, y me siento distinta.

Tus gafas oscuras me hacen de poco, y no se lo que pasa,

tus gafas oscuras intrigantes, misteriosas a cualquier uno impacta.

Y cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma;

detienes el tiempo, detienes mi miente y se acaba la calma

Y solo las culpas son de esas gafas oscuras.

Llévame, ocúltame en tus gafas oscuras,

¿Qué son?... Que me mires ardiente.

Llévame, ocúltame en tus gafas oscuras.

Ayúdame a hacer ilusión en mi mente.