Este es el motivo por el que Ángela Aguilar no sabe si irá a la boda de Belinda

No caben dudas que una de las grandes noticias en este 2021 está directamente relacionada con la boda repentina de Belinda y Nodal.

Esta bonita pareja de un momento para otro anunció su compromiso y de seguro traerá la presencia de grandes estrellas y momentos que quedaran para el recuerdo.

Pero más allá de eso, ya se comienza a especular sobre quiénes podrían ser los posibles invitados y entre ellos Ángela Aguilar es una de las grandes dudas.

Como sucede habitualmente en el mundo de la farándula, los titulares no se hacen esperar mucho y durante una entrevista con Andrea Escalona en el programa Hoy, Ángela Aguilar no tuvo pudor en bromear un poco y contar que aún espera que le llegue la invitación.

La realidad, es que hasta el momento Ángela no quiso confirmar su presencia y es lógico debido a que ya existe una historia “un poco” turbia entre ella y el novio de Belinda.

Cabe recordar que Christian y Ángela hace muy poco realizaron una colaboración denominada “Dime cómo quieres" y más allá de conseguir un éxito a nivel mundial de inmediato, fue el motivo que ocasionó una historia turbia entre su novia y la joven Aguilar.

En realidad, todo fue de alguna manera “inventado” por algunos medios de comunicación. De hecho, se llegó a decir que durante la colaboración estuvieron juntos y mucho más. Pero nada de eso fue verdad y más bien se trató de una “movida” de marketing para difundir el nuevo videoclip.

La realidad, es que ante tantas versiones y rumores, Ángela no se detuvo a dar explicaciones porque nunca le gustó involucrarse en escándalos. Sabe muy bien que todo eso fue inventado y por ello entre bromas durante la entrevista dijo que aún espera ser invitada por Nodal y Belinda: "No me han invitado, pero estoy segura que sí (me van a invitar)", indicó.

Cabe destacar que el tema de la boda de Belinda y Christian Nodal se inició cuando la periodista Escalona le confesó que le gustaría ir y le pidió a Ángela que la lleve, a lo que la joven inmediatamente sin problemas le respondió que todavía no le había llegado la invitación.

Sin embargo, sin inconveniente le aseguró que le gustaría ir con ella. Eso sí, Ángela Aguilar todavía confía en que le llegará su invitación, ¿Será con una tarjeta extra para la periodista?