Christian Nodal reveló detalles de su compromiso con Belinda

Hace poco más de una semana la vida de Christian Nodal y Belinda cambió para siempre. La joven pareja de artista se comprometió en una romántica velada en España, en el exclusivo restaurante “Salvaje”. Se estima que el cantante mexicano de 22 años gastó 25 mil euros para que esa noche fuera realmente inolvidable.

En una reciente entrevista al programa de televisión de la señal Univision “Despierta América” Christian reveló como fue el momento en que le realizó la proposición de casamiento a Belinda.

Christian dejó bien en claro que a los dos meses de haber comenzado su relación con la intérprete de “Amor a primera vista” ya quería iniciar a planificar su boda. Ante la sorpresa de sus padres por la precipitada decisión el oriundo de Caborca explicó lo siguiente: “Ya que les conté todo lo bonito que me estaba pasando, fue como ‘no, pues tienes toda la razón’”. “A los dos meses de novios yo ya me quería casar con ella, porque es la persona más especial para mí, es un ángel que me salvó la vida, me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como hombre, para mí es la mejor mujer que existe” amplió Nodal.

“Al final, salió un resultado súper bonito, con mucho amor. Yo estuve llorando como niña, no podía ni hablar cuando le dije que si se quería casar conmigo. Todo el momento fue súper emotivo, ella estaba muy feliz” indicó Christian Nodal sobre le momento exacto de la proposición a Belinda.

Fuente: Instagram Christian Nodal

Según indicó el periodista de espectáculos Marco Antonio Silva en su canal de YouTube, Nodal y Beli ya tendrían su fecha para la boda civil. La misma será una ceremonia sencilla que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de agosto. En tanto que la ceremonia por Iglesia se realizaría en la Ciudad de México posiblemente en el mes de diciembre.