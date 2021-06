Salma Hayek alardeó su hermosura y cautivó a sus fans

Salma Hayek tuvo una distendida charla con el sitio “Magazine Lifestyle” donde habló de todo tipo de temáticas. Ante la consulta de que si reivindica el entretenimiento puro y duro en tiempo de crisis la actriz mexicana de 54 años respondió: “Y tanto. Estoy deseando ver la última versión en una sala de cine llena de gente. Y yo ya sé qué va a pasar y sé de qué se trata, pero, en esta ocasión, no quiero chequear mi trabajo ni saber si está buena: quiero sentirme espectadora de nuevo y ver si el ambiente en el cine está cargado de buenas vibraciones. Hay muchas ganas de ir a reírse, de disfrutar con los amigos y empezar a sentir un poco de normalidad y disfrutar un poco de la vida”.

Luego Salma contó su experiencia con el Covid-19 y amplió su respuesta: “Yo enfermé de Covid al principio de la pandemia y lo pasé muy mal. Tuve que estar con oxígeno y aún no me siento tan fuerte como antes. Somos muchas personas las que hemos perdido a seres queridos o nuestra propia salud por esto, así que aquello que nos haga estar distraídos, un buen paseo, si es posible, un libro ameno o una película entretenida, que sea bienvenido”.

Este jueves, Salma Hayek publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deleitó a gran parte de sus millones de fanáticos de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la protagonista de “Son como niños” desplegando toda su belleza ante los flashes de los reporteros. La artista azteca posó lució un vestido escotado y una chalina color marfil, su cabello recogido y un delicado make up.

“Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella ⭐️ en el paseo de la fama de Hollywood! Hace unos minutos Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años. fue el emotivo y extenso texto que eligió Hayek para acompañar su instantánea retro en la red de la camarita. La artista oriunda de Coatzacoalcos, México viene cumpliendo hace ya varios meses con el clásico jueves de #TBT.

Fuente: Instagram Salma Hayek

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la esposa del empresario francés François-Henri Pinault se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 140 mil corazones.