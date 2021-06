Este es el video que confirmaría que Michelle Salas, hija de Luis Miguel, tiene nuevo novio

Este pasado 13 de junio la primogénita del cantante Luis Miguel cumplió 32 años y lo festejó junto a sus familiares, amigos y una persona misteriosa que podría ser su nuevo novio. Una fandom de Instagram dedicada a la farándula y el mundo del espectáculo compartió una grabación del festejo de cumpleaños de la influencer en la ciudad de Acapulco, donde se la puede ver dándole un beso a un guapo joven tras soplar la vela en su día.

Algunos de los seguidores de Michelle Salas aseguran que el misterioso nuevo amor de ella es el empresario venezolano Danilo Díaz. La bella latina y el hombre de negocios ya habían tenido una relación en 2016 y se separaron al año siguiente. Este video ha generado en las últimas 24 horas miles de reproducciones, likes y comentarios en las redes sociales.

Por otra parte, Michelle recibió mensajes muy lindos en las redes sociales de parte de las mujeres más importantes de su vida: su madre y su abuela. Primero Sylvia Pasquel le dedicó un tierno y extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram: “Mi pequeña Michelle 🥰 Hoy cumples 32 años princesa, como se va la vida de rápido, hoy que es tu día, solo te puedo decir que estoy más que orgullosa de ti, eres una mujer emprendedora, siempre innovadora, disciplinada, a pesar de todo, siempre estás ahí, en lo que tienes que hacer, en lo que te gusta hacer y lo disfrutas, eso es lo que más admiro de ti. Deseo que sigas cumpliendo muchos años más llenos de salud, éxitos y trabajo. Disfruta plenamente todos tus días y recuerda que tu abu siempre estará para ti, sigue triunfando por el mundo hermosa. ¡Te amo tanto tanto tanto @michellesalasb ! ✨❤️🎂”.

Luego llegó el turno de Stephanie Salas quien escribió: “Felices 32🎂🌠 a mi retoño @michellesalasb 💙 Gracias eternas a nuestra familia @stregismexicocity por su infinito cariño siempre❤️”.

Fuente: Instagram Stephanie Salas

En tanto que hasta el momento no se sabe si Luis Miguel saludó a su hija en esta fecha tan importante. En redes sociales no suele realizar ese tipo de posteos y esta no fue la excepción.