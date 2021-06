Anya Taylor-Joy confesó que el fin del rodaje de “La Bruja” le dejó el corazón roto

Anya Taylor-Joy y Josh O'Connor se reunieron virtualmente en una nueva edición de "Actors on Actors" de Variety y revelaron varios detalles de sus sentimientos y sensaciones cuando las cámaras se apagan. La actriz y modelo estadounidense de origen argentino-británico de 25 años se encuentra ansiosa esperando que empiece el rodaje de "Furiosa", la precuela de "Mad Max: Fury Road", la cual será dirigida por George Miller.

"Lo que más me entusiasma de Furiosa es el número 1, George Miller. Ese cerebro es increíble. También estoy entusiasmada por hacer algo físico. Convertirme físicamente en otra cosa es algo que extrañamente me dará mucha paz" indicó Anya sobre sus sensaciones de la mencionada película, donde dará vida al personaje que interpretó Charlize Theron en el filme de 2015.

Luego Taylor-Joy y O’ Connor hablaron de los inicios en la industria del séptimo arte de la protagonista de “Gambito de dama”. La norteamericana dio sus primeros pasos por el cine independiente, llamando la atención de los críticos con su actuación en el filme “La bruja”.

Ante la pregunta del actor que personifica al príncipe Carlos en la temporada 3 y 4 de “The Crown” sobre si tiene algún ritual al terminar de filmar un proyecto, Anya Taylor-Joy comparó el fin del rodaje de “La bruja” con una ruptura sentimental. “Lloro histéricamente en los aviones. Pero es un llanto bueno. Mi primer corazón roto no fue de una relación. Mi primer corazón roto fue al terminar mi primer trabajo y tener que experimentar esa pérdida. La pérdida de ese mundo que existió con un grupo de personas que se volvieron mi todo durante un tiempo, y ahora se acabó. No tenía un concepto sobre cómo lidiar con eso” señaló la blonda.

Fuente: Instagram Anya Taylor-Joy

Por último, la estrella de Netflix recordó su relación con su personaje en “Gambito de dama”: “Creo que pasar siete episodios con Beth fue bueno. Algo menos que eso me hubiera hecho sentir engañada o habría sentido que no pasé tiempo con ella para asegurarme de que estaba bien. Suena loco, pero sé que entiendes a qué me refiero”.