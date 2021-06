Yuya anuncia su embarazo: Entérate cómo lo compartió en sus redes

La confirmación del embarazo de la famosa “Youtuber” Yuya se vio en las redes sociales hace pocas horas y estallaron los comentarios.

Fue precisamente en su cuenta de Instagram donde Yuya anunció – junto a su novio músico Siddhartha – su embarazo, con una fotografía en blanco y negro.

La imagen publicada se puede ver bajo el lema "Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mí. ¡Qué sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo! Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes".

Esas fueron las palabras exactas que escribió la mexicana Yuya en la publicación de su Instagram. Los fans no esperaron un segundo en darle likes y hacer comentarios a las buenas nuevas.

De la manera que tiene acostumbrados a sus seguidores, en menos de 12 horas, la fotografía llegó a acumular más de 4 millones de “likes”.

Mientras, Siddhartha también hizo de lo suyo y publicó en su cuenta de Instagram 3 imágenes más celebrando la noticia haciendo referencia al mar, tal como lo hizo Yuya.

Por su parte él escribió: "Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito".

La influencer mexicana se refirió a su bebé como Mar: "sé que eres Mar porque hoy, que habitas dentro de mí, aseguro que eres inmensidad". Hasta el momento no quiso confirmar el género sin embargo, en la publicación de su Instagram usó el artículo "él".

Yuya señaló que se enteró de la noticia en enero y que durante estos meses decidió llevarlo en secreto para vivir con intensidad y plenitud los cambios de esta nueva etapa.

La empresaria agregó – refiriéndose a sus seguidores fieles – que a lo largo de estos años se sintió muy acompañada de sus fans en su canal de YouTube y por ello se merecían saber de la noticia:

“Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida”.

Yuya anunció su embarazo en las redes y todos los comentarios fueron de buenos augurios. ¿Nacerá otra estrella de YouTube?