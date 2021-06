¿Qué telenovela abandonó Edith González?

Fueron los mismos protagonistas de la telenovela “Rosa Salvaje” que salieron a contar las razones del abandono abrupto de Edith González. Cabe recordar, que la emblemática telenovela mexicana fue un exitoso proyecto protagonizado por Verónica Castro.

“Rosa Salvaje” fue una de las telenovelas más emblemáticas en México y Latinoamérica. Participaron grandes actores como Jaime Garza, Laura Zapata, Liliana Abud y Guillermo Capetillo, entre otros.

Edith González fue la única que decidió abandonar abruptamente las grabaciones, pero rápidamente fue reemplazada por Felicia Mercado.

La telenovela fue todo un éxito rotundo en la década de los 80'. De hecho, la historia se llegó a retransmitir en todo el mundo y al día de hoy continúa vigente en las nuevas generaciones.

"FUENTE: Alcanzando el conocimiento"

Las razones por las que Edith González abandonó “Rosa Salvaje”

Tras pasar 30 años y seguir siendo un éxito, los mismos protagonistas se reunieron en el 2020 – después de 30 años - para develar algunos secretos de su grabación.

Precisamente Liliana Abud, Jaime Garza, Verónica Castro y Laura Zapata fueron quienes contaron las razones del abandono de Edith González de la telenovela “Rosa Salvaje”.

Contaron que la protagonista de “Corazón Salvaje” se molestó por varios motivos, entre ellos un claro ejemplo fue por una escena que realizó al lado de Verónica Castro.

Parecería que a Edith no le agradó el trato que recibió de parte del productor Valentín Pimpstein porque así la verían como la villana de la historia.

En el caso de Laura Zapata, dio su propia mirada sobre el caso y lo comentó durante la transmisión que hicieron con sus compañeros a través de redes sociales: “Yo creo que a ella le chocó cuando le aventabas los espaguetis”.

A lo que Liliana Abud agregó: “Además de que Pimpstein no dejó que se quitara nada durante una hora, o sea la dejó en secuencia con todos los espaguetis en el foro y se encendió. Se puso furiosa”.

En el caso de Verónica Castro afirmó que nunca supo bien los motivos de Edith para abandonar la telenovela, pero sí reconoció que trabajar con Valentín Pimpstein no era nada fácil.

Cabe destacar que las 3 actrices coincidieron en que en ese momento lamentaron la salida abrupta de Edith González, pero también concordaron en que el reemplazo de Felicia Mercado le hizo bien a la telenovela, permitiéndole a Verónica Castro tener varias escenas controvertidas.

A pesar de los conflictos y rumores, la misma Verónica Castro reiteró lo difícil que era trabajar con Pimpstein:

“Era muy difícil trabajar con él. Me peleé toda la telenovela con él porque no me dejaba ponerme pantalones, ya sabes que los pantalones no los permitía él, en toda la telenovela me estuvo fastidiando, me decía de cosas y hasta que me quitó los pantalones y me vistió de mujer, pero sí fue mucho pleito con él todo el tiempo”.

La versión de Edith

Cabe recordar que Edith González falleció en 2019 tras un cáncer de ovario fulminante, pero en una de sus últimas entrevistas para el canal de YouTube +telenovelas llegó a comentar que su retiro fue porque le incomodó el hecho de ser la “antagonista” cuando ella ya había sido protagonistas en más de un proyecto.

Sus palabras exactas en ese momento fueron:

“Yo ya venía de protagonizar (otras telenovelas) y me pedían que fuera antagónica. Yo digo ‘está padre’. En ese momento ser antagónica de Verónica no tenía ningún problema, lo que era gacho es que ya te habían subido y ‘órale mi reina, vas para atrás’. También hubo experiencias no gratas, no había el trato humano que debería haber habido”.

Edith González llegó a participar en 48 episodios de un total de 198 de la telenovela y luego fue reemplazada por Felicia Mercado.

Eso sí, dejó muy claro –ante tantas versiones – que fue ella misma quien renunció y nadie la sacó.

¿Ya conocías qué telenovela abandonó Edith González y todas sus versiones?