Belinda eleva la temperatura con una increíble sesión de fotos

En medio de los rumores de embarazo de Belinda, su prometido habló en una entrevista al programa “El gordo y la flaca” e indicó que quiere convertirse en padre en el corto plazo. Todo pasa muy rápido en la vida amorosa ente los jóvenes cantantes latinos que anunciaron su casamiento a principio de mes.

“Yo quiero tener a mis hijos a los 24 años. Yo siempre he soñado... desde los 11 años he soñado que a los 24 tener ya a mi hijita. He soñado mucho con una niña. Si dios, la vida, Beli, todo se pone en juego, primero Dios a los 24″ remarcó Christian Nodal. Recordamos que el artista sonorense tiene 22 años de edad.

Hace unas horas, Belinda compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la artista latina desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción profesional de fotos. La oriunda de Madrid, España lució un osado conjunto, su cabello suelto y un delicado make up.

Fuente: Instagram Belinda

Cuatro emojis de colores blancos y negros fue el simple epígrafe que eligió la pareja de Christian Nodal para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Belinda

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a Belinda se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 381 mil corazones. Además, la intérprete de éxitos como “Amor a primera vista” y “Luz sin gravedad” recibió miles de mensajes de cariño y halago hacia su figura y su look de parte de sus más fieles fans.