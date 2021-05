Preciosa: Aracely Arámbula demuestra por qué es una de las mujeres más bellas

Al comienzo de la semana se barajó la posibilidad de que Aracely Arámbula apareciera en la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”. Pero el abogado de la “Chule”, Guillermo Pous, desechó esa información.

“Es por completo falso, es equivocada la información que dieron, la posición de la señora Arámbula se mantiene exactamente en la misma condición, que fue, no autoriza el uso de su imagen en la serie y no ha existido ninguna otra clase de negociación u oferta para que participara en ella, después de que tuviera la reunión hace muchos meses con la productora y después de que interviniéramos nosotros en el mismo asunto, se mantuvo en la misma situación, no hay ninguna autorización y no existió negociación posterior" indicó Pous.

En las últimas horas, Aracely Arámbula publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a una gran cantidad de fanáticos de alrededor del mundo. En las mencionada pic se puede ver a la oriunda de Chihuahua posando de espalda ante la cámara con un filtro blanco y negro y sin ninguna vestimenta a la vista.

“El alma que hablar puede por los ojos, también puede besar con la mirada” Hoy #poesía del escritor español Bécquer. Foto de mi querido @UrielSantanafoto Espero mi #ArAfamilia que este fin de semana alguien los bese con la mirada 😍🥰✨❤️ ¡Feliz viernes!” fue el sencillo y corto texto que eligió Arámbula para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la ex esposa de Luis Miguel recibió velozmente una gran cantidad de likes, superando con facilidad la barrera de los 92 mil corazones. Sin dudas la protagonista de “La Doña” es una de las celebridades con mayor popularidad en las comunidades virtuales.