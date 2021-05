¿Qué significa la canción “Me liberé” de Evaluna Montaner?

Una de las canciones más exitosas de la carrera de Evaluna Montaner posee una hermosa historia detrás. “Me liberé” ya cuenta con más de 87 millones de vistas en la plataforma YouTube.

Este vídeo musical lleno de colores vibrantes, encuentros culturales y una enérgica coreografía fue dirigido por Marlene Rodríguez Miranda, madre de Evaluna. En el mismo podemos apreciar todo el carisma de la joven artista venezolana y su alegría mientras va descubriendo la belleza de la India.

En un video compartido por Evaluna Montaner en su canal oficial de YouTube, la estrella de Nickelodeon explica la mencionada canción: “Donde quiera que haya oscuridad, donde haya alguien con el espíritu preso, hay necesidad de libertad de verdadera libertad, esa que solo viene de parte de Dios. Me liberé es un himno de celebración, un canto de victoria, un adiós a toda esa ropa vieja, a las maletas pesadas y a las cadenas que nos mantenían amarrados. Me liberé del juicio, me liberé de necesitar primero aprobación social antes que aprobación celestial. Me liberé de la falsa idea de que Dios es una lista de cosas permitidas y cosas prohibidas” inició la latina.

“Decidimos grabar el video en la India porque vasta con caminar 3 minutos en el mercado de Nueva Delhi para darse cuenta de que es algo así como un resumen del estado actual del mundo y del espíritu humano: colores, hambre, exceso, pobreza, carcajadas, muerte, belleza, indiferencia y sed de Dios” continuó la esposa de Camilo.

“No soy perfecta estoy hecha de polvo y mi naturaleza es la imperfección, pero de eso se trata, de cada día liberarme de todo lo que mantiene mis alas atadas y así poder volar libre en su dirección” finalizó la pequeña integrante del clan Montaner.