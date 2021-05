Al límite: Kendall Jenner lo apuesta todo y deja poco a la imaginación

Kendall Jenner engaño a su madre, Kris Jenner con la posibilidad de ampliar la familia. La modelo y empresaria estadounidense de 25 años junto a su hermana Kourtney Kardashian le jugaron una broma a su madre fingiendo una confesión de embarazo.

“No he tenido mi período en un tiempo, y se suponía que lo tendría la semana pasada, así que me puse un poco nerviosa y tomé una prueba al azar” inició Kendall. “Y dio positivo, así que hice otra prueba y esa también resultó posible, y estoy literalmente, como, a punto de llorar” fueron las palabras que ilusionaron a su madre. “Es tan extraño que me acabes de decir esto, porque soñé con esto. Realmente, realmente loco. Bueno, te lo diré Kendall, tienes que hacer lo que tu corazón te diga que hagas. Creo que tienes que hacer lo que tu corazón te diga” fue la sorpresiva reacción de Kris.

En las últimas horas, Kendall Jenner compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de todo el mundo. La oriunda de Norte de California, California, Estados Unidos lució distintos looks para una importante producción fotográfica de la revista Vogue Hong Kong. La norteamericana protagonizó la portada de dicha empresa.

“Historia para Vogue Hong Kong” fue el sencillo y promocional texto que eligió de epígrafe Jenner para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Kendall Jenner

Esta publicación que tiene como única protagonista a la hermana mayor de Kylie Jenner se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 2 millones de corazones. También cosechó una gran cantidad de comentarios, la mayoría de cariño y halago hacia su persona.