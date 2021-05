¿Por qué Jennifer Aniston no quiso tener hijos con Brad Pitt?

La razón por la cual Jennifer Aniston no quiso tener hijos con Brad Pitt ni con ninguna otra pareja es tan simple como contundente: no tenía el deseo de hacerlo. En esta oportunidad, recordamos algunas de las situaciones difíciles que tuvo que atravesar la actriz de Friends y también algunas de sus declaraciones más destacadas al respecto.

Jennifer Aniston y Brad Pitt: los ecos de una separación mediática

En su momento, Jennifer Aniston y Brad Pitt formaron una de las parejas más destacadas del mundo del espectáculo. También eran una de las preferidas por todas las revistas y los programas de televisión, sobre todo los de “la farándula”.

Eran los comienzos del nuevo milenio y ambos se encontraban en lo más alto de sus respectivas carreras. Sin embargo, en 2005 y luego de unos 5 años de matrimonio, la pareja llegó a su fin, no sin ser el foco de atención de cientos y cientos de publicaciones.

Quizás muchos recuerden que en el medio había una tercera en discordia: ni más ni menos que Angelina Jolie. Por este motivo, gran parte de la prensa especializada le dedicó un buen espacio a especular acerca de los motivos por los cuales el actor de El club de la pelea decidía dejar a la estrella de Friends.

La inmediata llegada al mundo de los primeros hijos de Pitt y Jolie no hizo más que echar leña al fuego en relación a estos rumores: el actor habría abandonado a Aniston ya que él quería formar familia y ella no.

Más allá de lo que haya de cierto en esta versión, hay algo que no se puede negar: el deseo de Jennifer Aniston de no ser madre, algo sobre lo que se expresó en algunas oportunidades.

Jennifer Aniston y su decisión de no tener hijos: ¿qué dijo al respecto?

La cuestión de la maternidad de Jennifer Aniston fue -y sigue siendo- uno de los temas preferidos por las publicaciones del espectáculo. Tal es así que, en una ocasión, la misma actriz terminó cansándose y manifestándose al respecto.

Fue en 2016, cuando comenzó a circular uno de los varios rumores que indicaban que la intérprete de Rachel Green estaba embarazada. La actriz reaccionó al respecto escribiendo una columna que salió publicada en el Huffington Post.

“No estoy embarazada, lo que estoy es harta”, dijo dejando en claro su cansancio ante tantos años de insistencia por parte de la prensa.

“La gran cantidad de recursos que se gastan en este momento para descubrir si estoy o no embarazada (…) apunta a la perpetuación de esta noción de que las mujeres de alguna manera están incompletas, no tienen éxito, o son infelices si no están casadas y tienen hijos”, expresó.

En línea con esto, agregó: “No necesitamos estar casados o ser padres. Tenemos que determinar nuestro propio ‘feliz para siempre’ para nosotros mismos”.

Por último, finalizó diciendo: “Sí, puedo convertirme en madre algún día, seré la primera en avisarles. No estoy buscando la maternidad ahora”.