Luis Miguel: fuerte denuncia contra "Luis Miguel, la serie"

A pesar de ser muy dudoso el lanzamiento de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie“, fue bien recibida por la crítica y juicio público. La primera temporada se estrenó en el año 2018 y dejó con una gran expectativa a los televidentes. Por lo tanto, los productores de la serie más reconocida de Netflix se tomaron y utilizaron 3 años para poder decidir y lanzar el nuevo material, porque necesitaban que este fuera de mejor calidad.

No todos han quedado satisfechos y complacidos con la biopic del “Sol de México”. Como es el caso de su ex esposa Aracely Arámbula o su ex mánager José Pérez, el cual es interpretado en la serie por el actor argentino oriundo de Rosario Juan Ignacio Cane.

Pérez se ha contactado con su asesor legal Carlos Ruiz Benegas, para poder comenzar con acciones legales en contra del cantante Luis Miguel, ya que en la tira lo deja como “el villano”. En la segunda temporada cuando el "Sol de México" sufre un accidente en su oído, le echa la culpa al personaje de José Pérez.

Fuente: Instagram Juan Ignacio Cane

El asesor legal Benegas comentó: "José Pérez manifiesta sentirse traicionado y ofendido por la proyección negativa y difamatoria que le están dando a su imagen en la segunda temporada de la serie. Esta situación conlleva a tomar acciones legales en el futuro cercano en virtud de que no fue consultado por la producción para usar su nombre real ni el contenido del guion”.

Fuente: Instagram Juan Ignacio Cane

Con respecto al accidente en su oído, el abogado del asesor de Luis Miguel expresó: "Se proyectan fechas y situaciones que no sucedieron, que se consideran difamatorias y faltas a la verdad y que afectaron sensiblemente a sus hijas, a su familia y al propio José Pérez. Incluso una de ellas pensó en quitarse la vida”.