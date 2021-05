A la orilla del mar: Roberto Palazuelos cautivó a sus fans

Roberto Palazuelos volvió a hablar de Tulum como destino turístico tras el polémico desalojo en el cual fue relacionado en el mes de marzo. “Se trató de un lanzamiento de un juicio de cuatro años por un contrato de comodato, es decir, se le dio a cuidar esa propiedad a esta persona junto con su marido, un inglés, y de repente no quisieron regresar la propiedad en la fecha pactada” señalo en aquella ocasión el empresario que posee un hotel, “Ahau” en dicha zona al sitio "Quién".

“Hace 25 años llegue a Tulum, muchos se reían de mi y del Destino decían era de hippies que no había luz etc etc hoy Tulum es el Destino de @moda en el caribe 💪 ahora todos quieren así es la vida siempre gira ⭐️” fue el reciente mensaje de Roberto compartido en las redes sociales en donde enaltece, una vez más, la ciudad mexicana como uno de los principales lugares para vacacionar en el caribe mexicano.

En las últimas horas, Roberto Palazuelos compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que cautivó a gran parte de sus millones de fanáticos de todo el mundo. En la misma se puede observar al actor mexicano de 54 años posando a la orilla del mar con una gorra negra y una remera blanca estampada de su marca de ropa “Papi Palazuelos” en compañía de tres modelos.

Una etiqueta a su mencionada marca de ropa, la palabra “Recuerdos” y un emoji de explosión fue el simple y promocional epígrafe que eligió Palazuelos para acompañar su reciente y veraniega instantánea en la red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista al “Diamante Negro” se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 33 mil corazones. Además, el también abogado recibió cientos de mensajes de cariño y halago de parte de sus fieles seguidores.